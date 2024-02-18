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أخبار مصر

حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الأحد 18-02-2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، وتوقعت أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، وعلى شمال الصعيد بارد على السواحل الشمالية الغربية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

بداية التحسن، حالة الطقس اليوم الأحد 18-02-2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد 18-02-2024 في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس دافئ نهارًا على جنوب الصعيد وعلى سيناء، شديد البرودة ليلًا.

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وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19  


العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19


6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19


بنها:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  19


الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18


العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18


مطروح:درجة الحرارة  الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 18


سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08  و درجة الحرارة العظمى  19


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 02 ودرجة الحرارة العظمى 15


نخل: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 19


بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19


الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  20


السويس:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20


شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24


الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20


بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20


المنيا: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 21


أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 21


سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 22


الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10  ودرجة الحرارة العظمى 24


أسوان: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24
 

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