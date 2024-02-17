الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد 18-02-2024 في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للدفء  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، وعلى شمال الصعيد بارد على السواحل الشمالية الغربية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا الأحد 18-2-2024 في الإسماعيلية

حالة الطقس غدًا الأحد 18- 2 -2024 بالبحيرة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على جنوب الصعيد وعلى سيناء، شديد البرودة ليلا.

Advertisements

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى   19  


العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19


6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19


بنها:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارةالعظمى  19


الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18


العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18


مطروح:درجة الحرارة  الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 18


سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08  و درجة الحرارة العظمى  19


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 02 ودرجة الحرارة العظمى 15


نخل: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 19


بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19


الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  20


السويس:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20


شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24


الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20


بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20


المنيا: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارةالعظمى 21


أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 21


سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 22


الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10  ودرجة الحرارة العظمى 24


أسوان: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا حالة الطقس غدا الأحد حالة الطقس غدا طقس غدا الاحد درجات الحرارة غدا الأحد

مواد متعلقة

الأرصاد: سحب متفرقة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا الأحد 18-02-2024 فى مصر

حالة الطقس، درجات الحرارة اليوم السبت 17 - 02 - 2024 فى مصر

حالة الطقس اليوم السبت 17- 02 - 2024 فى مصر

أماكن سقوط الأمطار المتوسطة غدا السبت

مائل للدفء، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 17-2-2024 في مصر

الأرصاد تحذر من تكاثر السحب والأجواء شديدة البرودة

الأرصاد: شبورة مائية على هذه الطرق غدا السبت

الأكثر قراءة

ليه الحديد والصلب كان بيخسر وعز وأبو هشيمة والعتال بيكسبوا؟ ساويرس يرد ويكشف المستور

شارد في الفضاء منذ 13 سنة، قمر صناعي يصطدم بالأرض خلال 72 ساعة، وخبير يكشف مدى خطورته

ترامب: مليون دولار تكلفة كل قنبلة تسقط على اليمن

الشعباني يهدد باللجوء للقضاء للدفاع عن سمعته بشأن الإساءة للمغرب

بعد خط محرم بك الحمام، تشغيل خدمة جديدة بقطارات "تحيا مصر" على خطي "منوف كفر الزيات"

حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الأحد 18-02-2024 في مصر

يناجي ربه لإنقاذه، بحار يوثق اللحظات الأخيرة قبل غرق سفينة الشحن التركية (فيديو)

السداد بالدولار، طرح أراض استثمارية للتخصيص الفوري

Advertisements

منوعات

المزيد

يناجي ربه لإنقاذه، بحار يوثق اللحظات الأخيرة قبل غرق سفينة الشحن التركية (فيديو)

أفارقة يثيرون الشغب والفوضى بشوارع هولندا (فيديو)

تجاهله وعصى أوامره، نجل رونالدو يحرج والده قبل انطلاق مباراة النصر والفتح (فيديو)

ظاهرة حيرت العلماء، سمكة حامل دون أن تتزوج، ما القصة؟ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تقترب من 4 ملايين جنيه.. أسعار سيارات كيا فى مصر بعد الزيادات الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 18 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 18 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 18 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية