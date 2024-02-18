الأحد 18 فبراير 2024
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خارج الحدود

زلزال بقوة 5 درجات يهز مدينة مكسيكية

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

زلزال، ذكر المركز القومي لرصد الزلازل في المكسيك أن زلزالًا بلغت قوته 5 درجات وقع قرب منتجع أكابولكو على ساحل المحيط الهادي.

وكتب مارتي باتريس رئيس بلدية العاصمة مكسيكو سيتي على منصة "إكس"، أن الإنذار من الزلازل دفع سكان المدينة إلى مغادرة منازلهم، لكن لم تقع أضرار.

 

زلزال في باكستان 

وأمس السبت ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر،  الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

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وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 102 كيلومتر في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.

وشعر بهزة الزلزال سكانُ الشطر الشمالي من باكستان، بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.

 

زلزال في الجزائر بقوة 4.1 ريختر

في سياق متصل، أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية الجزائري، عن رصد هزة أرضية،  في ولاية عين تموشنت.

وقال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية: إنه تم تسجيل الهزة على الساعة الثالثة والنصف عصرا، بشدة 4.1 درجات على مقياس ريختر.

وحسب مركز  البحث الجزائري، فإن مركز الهزة حدد 7 كم  بوزجار ولاية عين تموشنت.

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب شمال باكستان

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