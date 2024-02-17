زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب شمال باكستان

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 102 كيلومتر في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.

وشعر بهزة الزلزال سكانُ الشطر الشمالي من باكستان، بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.

زلزال فى الجزائر بقوة 4.1 ريختر

في سياق متصل، أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية الجزائري، عن رصد هزة أرضية، أمس الجمعة، في ولاية عين تموشنت.

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وقال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية: إنه تم تسجيل الهزة على الساعة الثالثة والنصف عصرا، بشدة 4.1 درجات على مقياس ريختر.

وحسب مركز البحث الجزائري، فإن مركز الهزة حدد 7 كم بوزجار ولاية عين تموشنت.