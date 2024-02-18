الأحد 18 فبراير 2024
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رياضة

الشعباني يهدد باللجوء للقضاء للدفاع عن سمعته بشأن الإساءة للمغرب

معين الشعباني، فيتو
معين الشعباني، فيتو

هدد التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق نادي نهضة بركان باللجوء إلى القضاء ضد كل من يروج لشائعة إساءته للمغرب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي شهد أحداثا مثيرة ومتوترة عقب الخسارة من الوداد أمس السبت.

وغضب الشعباني من اتهامه بالإساءة للمغرب في مباراة بين فريقه السابق المصري البورسعيدي، ونهضة بركان في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك في أبريل 2022.


وقبل مغادرته المؤتمر الصحفي عقب مباراة الوداد علق الشعباني غاضبًا: "كل من يروج لهذه الادعاءات عليه أن يأتيني بدليل وإلا سألجأ للقضاء ضده".

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وتابع: "أتحدى أي شخص أن يأتي بمقطع فيديو واحد أتكلم فيه بسوء عن المغرب وشعبه، لن أقبل إطلاقا هذه الاتهامات، ومستعد للذهاب للقضاء دفاعًا عن سمعتي".

وأردف: "ينبغي التمييز بين انتقادي للحكم رضوان جيد وشعب المغرب، الأمر يختلف تمامًا. أنا هنا بينكم ضيف وهناك من يقوم بتجييش الجماهير ضدي ولن أقبل بهذه الإساءات".

وتابع: "بغاية الأسف أستهل وجودي بينكم بهذه الكيفية في مباراة المصري البورسعيدي كان قصدي منع لاعبي فريقي من التقدم صوب حكم المباراة وكان تونسيا من بلادي".

وزاد: "لم أعرف وقتها أن الشخص الذي اصطدمت به هو رجل أمن وقمت لاحقًا بتوضيح الأمر".

وتولى الشعباني قيادة نهضة بركان بعد تعيينه خلفًا للمدرب أمين الكرمة.

وتعادل نهض بركان في أول قيادة للشعباني على ملعبه أمام اتحاد تواركة والخسارة من الوداد وتراجع لأول مرة هذا الموسم للمركز الخامس.
 

وتغلب الوداد على نهضة بركان بنتيجة 1-0 ضمن الجولة 19 من الدوري المغربي.

 

وترددت أنباء قوية على مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تفيد بأن الشعباني يريد استقطاب بن شريفية لفريقه الجديد بعد النجاحات التي حققها الثنائي معًا مع نادي "باب سويقة" خاصة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في مناسبتين عامي 2018 و2019.

يذكر أن بن شريفية ليس خيارًا أمام نهضة بركان كون قوانين الاتحاد المغربي تمنع التعاقد مع حراس أجانب كما أن اللاعب نفسه لم يحسم مصيره مع الترجي قبل 5 أشهر من نهاية عقده وأن استمراره مع ناديه تبدو الأقرب للواقع في الوقت الحالي رغم خسارة مكانه في التشكيل الأساسي لصالح بديله الشاب أمان الله مميش.

 

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نهضة بركان المصري البورسعيدي المغرب معين الشعباني

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