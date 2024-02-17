السبت 17 فبراير 2024
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منوعات

تجار المخدرات المغاربة يوقفون بيع الحشيش إلى إسرائيل تضامنا مع غزة

الحشيش، فيتو
الحشيش، فيتو

كشفت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن تجار المخدرات المغاربة، أعلنوا مقاطعتهم لبيع الحشيش إلى إسرائيل، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في غزة


المغرب تقاطع بيع الحشيش إلى إسرائيل 


وفي هذا السياق، قال أحد مهربي المخدرات الإسرائيليين لموقع "ماكو" العبري، إن "تجار الحشيش في المغرب لم يعودوا يرغبون في بيع المزيد من الحشيش لنا سواء مباشرة أو عبر وسطاء".

ويأتي ذلك في ظل العدوان الغاشم الذي تشنه إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مما تسبب في سقوط آلاف الشهداء والمصابين جلهم من الأطفال والنساء.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيدا و125 مصابا خلال 24 ساعة.

 

وكشفت وزارة الصحة، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28858 شهيدا و68677 مصابا منذ 7 أكتوبر.

 

التنكيل بالطواقم الطبية في غزة

وفي وقت سابق من اليومِ، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الكوادر الصحية في مستشفى الأمل بـ خان يونس تواصل جهود إغاثة الجرحى والمرضى رغم استمرار الحصار الإسرائيلي.

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