السبت 17 فبراير 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية السعودي يرد على موقف الرياض من تطبيع العلاقات مع إسرائيل

وزير الخارجية السعودي،
وزير الخارجية السعودي، فيتو

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أن السبيل الوحيد نحو الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط هو إقامة دولة فلسطينية.

ضرورة التوصل إلى هدنة في غزة

وردا على سؤال عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن المملكة تركز الآن على التوصل إلى هدنة في حرب غزة.

وخلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، أوضح وزير الخارجية السعودي قائلا: "نحن نركز على وقف إطلاق النار وعلى الانسحاب الإسرائيلي من غزة ونركز على إدخال المساعدات الإنسانية إلى شعب غزة".

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وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد ذكر اليوم السبت، أن إسرائيل لديها فرصة وصفها بأنها استثنائية في الأشهر المقبلة لتندمج في الشرق الأوسط مع رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها، وذلك على حد زعمه.

دمج إسرائيل في الشرق الأوسط 

وقال بلينكن، خلال كلمة في مؤتمر ميونخ للأمن: "أن هناك فرصة استثنائية لـإسرائيل في الأشهر المقبلة فيما يتعلق باندماجها".

وأضاف أن هناك حاجة عاجلة للمضي قدما في إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن هناك جهودا حقيقية تقودها الدول العربية لإصلاح السلطة الفلسطينية.

وكانت حماس قد كررت شروطها لعقد أي اتفاق يوقف الحرب في قطاع غزة.

وأكد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، أن حماس "لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية خارج القطاع".

انسحاب القوات الإسرائيلية خارج  قطاع غزة

كما شدد في بيان اليوم السبت، على وجوب أن تتضمن الصفقة "عودة النازحين إلى ديارهم، خاصة إلى شمال القطاع".

كما اعتبر أن "إسرائيل تواصل المناورة والمماطلة وموقفها يتمحور حول الإفراج عن المحتجزين".

وأضاف أن الحركة تطالب "بوقف سياسة التجويع والالتزام بإعادة الإعمار".

كذلك أكد أن "تحقيق صفقة تبادل للأسرى يتم من خلالها الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين خصوصًا القدامى وذوي الأحكام العالية"، معتبرا أن هذا المطلب هدف من أهداف هذه المفاوضات ولا يمكن القفز عنه.

واختتم: حماس "تتعامل بروح إيجابية ومسئولية عالية مع المفاوضات الجارية، وتعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل وقف حمام الدم".

وكان هنية قد كرر، الخميس الماضي، نفس الشروط أيضًا، مطالبًا بوقف تام لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل غزة.

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