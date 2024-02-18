مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 27، حسن يكتشف حقيقة عمل طاهر والأخير يراه مع أمينة

مسلسل وبينا ميعاد 2، تبدأ مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 27 بأروى وهي تتناقش خلال برنامجها مع الضيف باحترافية وسط إعجاب حسن ونادية، ويتلقى حسن مكالمة من أمينة تخبره أنها تطلقت بسببه، فيقرر مقابلتها دون علم نادية، وحينما يذهب إلى مكان السر الموجودة به يتفاجأ بوجود طاهر ابنه على المسرح ويغني فيواجهه ويسأله طاهر عن أمينة وسر وجوده معها.

وعلى جانب آخر يشعر إيهاب بتعب فتقوم هبة بتقديم كل الدعم والمساعدة له وتحضير الطعام المناسب، ويتقارب الثنائي بينما يتباعد كل من نورهان وأمير، ويواجه كريم حسن ويخبره أنه أحب أمينة بصدق وشكك في نوايا حسن تجاه أمينة.

وعلى جانب آخر تذهب عفاف لنادية وتخبرها ببعض التطورات من مكتب حسن، بينما تقرر أروى وهند وليلى الذهاب إلى والدهم ومواجهته بخيانته ولم تكن المواجهة في صالح يحيى.

مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 25

دارت أحداث مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 25 حول ذهاب حسن وزملاؤه إلى نادية من أجل الحصول على قطعة أرض في قلب القاهرة، ولكن نادية وضعت شروطها ولا يزال طاهر غاضب من أزمته مع هند بينما يحاول رمزي التقرب من ميدو.

وعلى جانب آخر تذهب نادية وشذى إلى فريدة ومعهما هبة، في الوقت الذي يتناول فيه حسن غداء عمل مع أمينة ورئيسهما، ويبدو أن علي على وشك العودة إلى العمل غير المشروع، بينما تواجه دينا يحيى بأنانيته، وتختتم الحلقة أحداثها بتحدث كريم مع عفاف في شيئ يتعلق بحسن ويبدو أنه على وشك بدء حرب ضده.

أبرز قضايا مسلسل وبينا ميعاد 2

ويحظى الموسم الثاني من مسلسل وبينا ميعاد باهتمام قطاع كبير من الجمهور، ويعد المسلسل من أبرز المسلسلات التي تعرض حاليًّا.

ويناقش مسلسل وبينا ميعاد 2 عددًا من القضايا الهامة خاصة أنه مسلسل اجتماعي، وتعد قضايا الأسرة هي الأبرز على قائمة أولويات المسلسل، ومن أبرز هذه القضايا الأنانية في العلاقات الإنسانية وحب السيطرة وكيف أنها تهدم العلاقات.

كما يبرز المسلسل قيمة التفاهم والحوار بين أفراد الأسرة الواحدة، كما يستعرض المسلسل كذلك حياة “البلوجرز” والكسب السريع وكيف أن هذا الأمر يؤثر على أفكار أصحاب الأعمال على أرض الواقع وذلك من خلال أروى وشقيقتها هند التي أصبحت ممثلة شهيرة وبلوجر.

كما يستعرض المسلسل التأثير السلبي للإباحية على الأجيال الأصغر من خلال شخصية مصطفى الطفل الصغير الذي يشاهد هذه الأفلام وهو لم يتعد الـ ١٠ سنوات بعد، كما يقدم المسلسل نصائح للآباء عن ضرورة تثقيف الأطفال فيما يتعلق بالثقافة الجنسية لحمايتهم من الأضرار الخارجية.

5 أسباب لمتابعة “وبينا ميعاد 2”

يعتبر مسلسل وبينا ميعاد 2 من أبرز المسلسلات التي تعرض حاليًّا ويتابعها قطاع كبير من الجمهور، وهناك أسباب عدة لمتابعة الموسم الثاني من المسلسل، أبرزها:

يناقش المسلسل عدة قضايا مؤثرة أبرزها انتشار الإباحية بين صغار السن.

توجد كيمياء فنية واضحة بين الممثلين المشاركين في المسلسل.

يمنح المسلسل فرصا جيدة للممثلين الصاعدين ويمنحهم مساحة جيدة.

يستعرض المشكلات العائلية ويقدم حلول أحيانا لها.

تعددية الشخصيات وتنوعها يثري العمل الفني ويضيف إليه.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2

وحددت القناة موعد عرض المسلسل من السبت حتى الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

المسلسل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، إيهاب فهمي، هيدي كرم، نور محمود، محمد مهران، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، أميرة أديب، آية سليم، تسنيم مطر.

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