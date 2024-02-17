السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل “الحشاشين” فى رمضان 2024

الحشاشين،فيتو
الحشاشين،فيتو

يواصل صُناع وأبطال مسلسل “الحشاشين” للفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، تصوير أحداث المسلسل في  “مالطة” وعدة دول عربية استعدادا لطرحه بالموسم الرمضاني المقبل 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

 

ويأتي العمل بمشاركة كل من؛ كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب ونيقولا معوض واحمد عيد وسامي الشيخ وإسلام جمال وميرنا نور الدين وسوزان نجم الدين وعمر الشناوي ونور ايهاب وسارة الشامي واحمد عزى وكريم سرور وشريف البردويلي واحمد عبد الوهاب وابراهيم كمال وفارس الفخراني وسارة صلاح ومحمد منير وبسنت ابو باشا وياسر علي ماهر ومحمد رضوان ومحمد سليمان ومحمد نجاتي ويوسف حشيش وتامر مجدي ومروان نشأت ونور سليمان وخالد الحسيني وأمنية العربي.. بتوقيع المؤلف عبد الرحيم كمال 
و إخراج بيتر ميمي.


 وكانت كشفت الشركة المنتجة عن البوسترات الرسمية للعمل والتي جاءت مرفقة بتعليق: أباطيل وأبطال من وحي التاريخ.

مسلسل الحشاشين

وكان المخرج بيتر ميمي نشر عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسله الجديد “الحشاشين”.

 

المخرج بيتر ميمي 

فى السابق علق بيتر ميمي على مسلسل “الحشاشين” قائلا: "مسلسل الحشاشين.. (أبطال وأباطيل من وحي التاريخ).. حقيقة حسن الصباح وفرقة الحشاشين الذين أرعبوا العالم كله فى القرن الحادي عشر.. من تأليف عبد الرحيم كمال.. إنتاج سينرجي - تامر مرسي".
مسلسل الاختيار 3 

Advertisements

وكانت آخر مشاركات المخرج بيتر ميمي شارك في موسم دراما رمضان عام  2022 من خلال الجزء الثالث من مسلسل الاختيار.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوى، صبرى فواز، بيومي فؤاد، عبد العزيز مخيون، جمال سليمان، محمد رياض، هشام إسماعيل، خالد زكى، محمود البزاوى، شريف خير الله، أمير المصري، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، عصام السقا، وعدد من ضيوف شرف الحلقات.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

أبطال مسلسل الحشاشين المخرج بيتر ميمي المؤلف عبد الرحيم كمال رمضان 2024 كريم عبد العزيز مسلسل الحشاشين

مواد متعلقة

أنا عايز الرعب يملى القلوب، طرح برومو مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز (فيديو)

أباطيل وأبطال من وحي التاريخ، الملامح الأولى من مسلسل الحشاشين لكريم عبدالعزيز

الأكثر قراءة

زحام ومشاجرات أمام أبواب معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة والعارضون يمتنعون عن البيع (فيديو)

أغرب جريمة في 2024، قصة إيهاب أشرف طالب الدقهلية المقتول.. العثور على نصف الجثة واختفاء الجزء الآخر.. والأمن يتوصل لـ تفاصيل مهمة

مصدر أمني يكشف قرارا جديدا بإيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد

وزير الخارجية السعودي يرد على موقف الرياض من تطبيع العلاقات مع إسرائيل

رئيس الشرقية للدخان: رفعنا الأسعار بعد وصول طن أعقاب السجائر لـ12 ألف دولار (فيديو)

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

منة فضالي تتسبب في سخرية الجمهور من البرومو التشويقي لمسلسل محارب (فيديو)

الحكومة تكشف: نتائج إيجابية في المفاوضات مع صندوق النقد بهدف خفض أسعار السلع

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 18-2-2024 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 18-2-2024 أبراج الميزان والعقرب والقوس

العثور على جيتار فقده بول مكارتني قبل 50 عامًا

تجار المخدرات المغاربة يوقفون بيع الحشيش إلى إسرائيل تضامنا مع غزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تقترب من 4 ملايين جنيه.. أسعار سيارات كيا فى مصر بعد الزيادات الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الإسلام ساند المرأة وميزها وأعطاها جميع حقوقها

تفسير حلم الكسب الحرام في المنام وعلاقته بحدوث خلافات عائلية كبيرة

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية