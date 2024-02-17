القائمة الكاملة لأبطال مسلسل “الحشاشين” فى رمضان 2024

يواصل صُناع وأبطال مسلسل “الحشاشين” للفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، تصوير أحداث المسلسل في “مالطة” وعدة دول عربية استعدادا لطرحه بالموسم الرمضاني المقبل 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويأتي العمل بمشاركة كل من؛ كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب ونيقولا معوض واحمد عيد وسامي الشيخ وإسلام جمال وميرنا نور الدين وسوزان نجم الدين وعمر الشناوي ونور ايهاب وسارة الشامي واحمد عزى وكريم سرور وشريف البردويلي واحمد عبد الوهاب وابراهيم كمال وفارس الفخراني وسارة صلاح ومحمد منير وبسنت ابو باشا وياسر علي ماهر ومحمد رضوان ومحمد سليمان ومحمد نجاتي ويوسف حشيش وتامر مجدي ومروان نشأت ونور سليمان وخالد الحسيني وأمنية العربي.. بتوقيع المؤلف عبد الرحيم كمال

و إخراج بيتر ميمي.



وكانت كشفت الشركة المنتجة عن البوسترات الرسمية للعمل والتي جاءت مرفقة بتعليق: أباطيل وأبطال من وحي التاريخ.

مسلسل الحشاشين

وكان المخرج بيتر ميمي نشر عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسله الجديد “الحشاشين”.

المخرج بيتر ميمي

فى السابق علق بيتر ميمي على مسلسل “الحشاشين” قائلا: "مسلسل الحشاشين.. (أبطال وأباطيل من وحي التاريخ).. حقيقة حسن الصباح وفرقة الحشاشين الذين أرعبوا العالم كله فى القرن الحادي عشر.. من تأليف عبد الرحيم كمال.. إنتاج سينرجي - تامر مرسي".

مسلسل الاختيار 3

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وكانت آخر مشاركات المخرج بيتر ميمي شارك في موسم دراما رمضان عام 2022 من خلال الجزء الثالث من مسلسل الاختيار.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوى، صبرى فواز، بيومي فؤاد، عبد العزيز مخيون، جمال سليمان، محمد رياض، هشام إسماعيل، خالد زكى، محمود البزاوى، شريف خير الله، أمير المصري، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، عصام السقا، وعدد من ضيوف شرف الحلقات.