مفيش ورث كلنا في بيت واحد، مشاهد مشوقة في برومو مسلسل بيت الرفاعي

مسلسلات رمضان 2024، طرحت منصة watch it منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" البرومو التشويقي لمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2024.

برومو مسلسل بيت الرفاعي

وتضمن البرومو العديد من المشاهد المشوقة والمثيرة بتواجد أبطال العمل، فيما ظهر الفنان أحمد فؤاد سليم في البرومو قائلا: "من سنين أبويا الله يرحمه ابتداها من تحت.. وعمل البيت والعيلة دي مفيش ورث ولا بيوت كلنا في بيت واحد"، وهو ما يظهر صراع داخل عائلة الرفاعي التي تدور قصة المسلسل حولها.

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قصة مسلسل بيت الرفاعي

و تدور أحداث المسلسل في منطقة شعبية بها تاجر كبير يدعى محمود الرفاعي، وابنه الكبير سيلعب دوره الفنان أمير كرارة حيث يجسد شخصية طبيب وهي شخصية جديدة عليه ومختلفة يجسدها للمرة الأولى.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

المسلسل من بطولة أمير كرارة ويشاركه البطولة كلا من أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.