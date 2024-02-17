أخبار الفن: مصطفى كامل يدعو لاجتماع عاجل بالموسيقيين، ومحمد إمام يقدم أول بطولة جماعية للرجال فى رمضان 2024

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت 17 فبراير 2024 العديد من الاحداث والفعاليات الفنية الهامة نستعرض أبرزها خلال النشرة التالية:

الوثائقية تحصل على حقوق بث حفل توزيع جوائز بافتا 2024

كشفت قناة الثقافية عن حصولها على حقوق الناقل الحصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) لحفل توزيع جوائز EE BAFTA السينمائية المرموقة 2024

ومن المقرر أن يُبث الحفل من قاعة المهرجانات الملكية في لندن (London’s Royal Festival Hall) يوم الأحد 18 فبراير، في ليلة مليئة بالأجواء والعروض المذهلة التي تعكس أفضل ما في جعبة السينما البريطانية والعالمية.

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مصطفى كامل يدعو لاجتماع عاجل

صرح الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على صفحتة التواصل الاجتماعى الفيس بوك بإقامة جمعية عمومية لعرض ميزانية النقابه كاملة، ومناقشتها طبقًا للقانون تحقيقًا لرغبة الزملاء المشروعة والقانونية والعادلة، مطالبا أعضاء مجلس الإدارة بضرورة مساعدته في ذلك.

الكشف عن البوستر الدعائي لمسلسل "كوبرا" وعرضه على قناة واحدة في رمضان 2024

كشفت الشركة المنتجة عن البوستر الدعائي لمسلسل كوبرا بطولة الفنان محمد إمام، المقرر المشاركة به خلال الموسم الرمضاني المقبل، تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق، ومن المقرر أن يدور العمل في إطار الـ 15 حلقة.

وسيعرض على قناة واحدة mbc masr طول شهر رمضان 2024.

وضم البوستر عددا من النجوم بجانب محمد إمام، منهم محمود عبد المغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، أوس أوس، علاء مرسي.. والفنان الشاب كزبرة.. وجاء البوستر بدون ولا نجمة مما يشير إلى كونه سيقدم بطولة ذكورية.

أول صور لـ شيرين عبد الوهاب من بروفات حفل الليلة السعودية المصرية بدار الأوبرا

أنهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بروفاتها الأخيرة، استعدادًا لحفل الليلة السعودية المصرية في دار الأوبرا، الذي تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، كأولى الحفلات السعودية المصرية، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء.

حسام حبيب يطرح أغنية كدابة من ألبومه الجديد (فيديو)

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أغاني المطرب حسام حبيب، والتي تأتي بعنوان "كدابة" وذلك عبر قناة الشركة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتكتب الأغنية عودة حسام حبيب من جديد للساحة الغنائية بعد غياب سنوات.

وأغنية "كدابة" من كلمات عمرو المصري، ألحان إسلام رفعت، توزيع أمين نبيل، وتأتي الأغنية ضمن ألبوم حسام حبيب الجديد

78 % زيادة في صافي أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال 2023

اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبد الفتاح الجبالي القوائم المالية المجمعة عن نشاط الشركة في نهاية عام 2023 عن الفترة من 1/1/2023 حتى 31/12/2023.

وأبرزت القوائم تحسنًا ملموسًا في النتائج المالية يأتي على رأسها ارتفاع صافي الربح إلى 481 مليون جنيه مقابل 272 مليون جنيه بنسبة زيادة 78 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغ نصيب السهم من صافي الربح عن نفس الفترة 2.27 جنيه مقارنة بمبلغ 1.29 جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

إيرادات السينما، 3 ملايين جنيه والحريفة يحصل على نصيب الأسد

حققت الأفلام المصرية المعروضة في السينمات إيرادات جيدة نسبيًا ليلة أمس الجمعة، وكان لفيلم “الحريفة” نصيب الأسد منها.

ويعرض في السينمات حاليًا 12 فيلما، ووصل إجمالي إيرادات تلك الأفلام أمس الجمعة إلى 3 ملايين و92 ألف جنيه.

من ضمن 12 فيلما يتم عرضها في السينمات نجح فيلم واحد فيهم في تحقيق ما يقرب من نصف إيرادات اليوم، وهو فيلم "الحريفة" الذي جمع مليونا و284 ألف جنيه.

جاء بعده فيلم “رحلة 404” الذي يحافظ على المركز الثاني منذ بداية عرضه، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 774 ألف جنيه