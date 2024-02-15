تعطيل الدراسة في 4 محافظات بسبب الطقس السيء.. التعليم: القرار يرجع للمحافظ وليس الوزارة

تعطيل الدراسة، قررت 4 محافظات مصرية، تعطيل الدراسة اليوم الخميس وإعلان حالة الطوارئ بالمديريات التعليمية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتحسبًا من سقوط أمطار شديدة.

تعطيل الدراسة بالمدارس

وكانت محافظة الإسكندرية هي أول محافظة تعلن تعطيل الدراسة بها، حيث أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم الخميس، بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

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وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5%، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية الخميس 15 فبراير.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

تعطيل الدراسة فى كفر الشيخ

وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعطيل الدراسة، اليوم الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

وكانت تعرضت جميع مناطق محافظة كفر الشيخ لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار استمرت طوال فترات الليل على معظم مراكز ومدن المحافظة متوسطة وغزيرة مصحوبة برياح قوية ورعدية.

تعطيل الدراسة فى البحيرة

في سياق متصل، قررت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة، بجميع المدارس الحكومية، والخاصة والمعاهد الأزهرية، بنطاق المحافظة.

ويأتي هذا القرار نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة، وسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة الطلاب.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه يستثنى من هذا القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التي يحددها مديري المدارس والإدارات التعليمية المختصة.

تعطيل الدراسة فى مطروح

وأيضًا، قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة اليوم الخميس، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، حرصا على سلامة الطلاب، وذلك نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشهدت مدينة مرسى مطروح، وعدد من مناطق المحافظة هطول أمطار خفيفة، مع انخفاض في درجات الحرارة، ويأتي ذلك في ظل رفع محافظة مطروح لحالة الطوارئ، للتعامل مع آثار التقلبات الجوية، المتوقع خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم أن قرار تعطيل الدراسة بالمدارس بسبب سوء الأحوال الجوية هو قرار يرجع لمحافظ كل إقليم وليس وزارة التعليم.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس دافئ نهارًا على جنوب الصعيد وسيناء، شديد البرودة ليلًا.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19



العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19



6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18



بنها:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18



الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 17



العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 16



مطروح:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 15



سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07 و درجة الحرارة العظمى 17



كاترين: درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 12



نخل: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 18



بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19



الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19



الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20



السويس:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20



شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 24



الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23



الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19



بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19



المنيا: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارةالعظمى 19



أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 19



سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20



الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24



أسوان: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

