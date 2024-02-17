أخبار الرياضة اليوم.. تألق محمد صلاح مع ليفربول، الزمالك يجهز نجمه لنهائي الكأس، وكولر يجد بديل مروان عطية

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..

فاز ليفربول على برينتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الفريقين على ملعب جريفين بارك، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم الريدز أولًا عن طريق داروين نونيز في الدقيقة 35 ثم سجل ماك أليستر هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 55 من الشوط الثاني بعد تمريرة من محمد صلاح.

بعدها سجل محمد صلاح نجم فريق ليفربول هدف فريقه الثالث في الدقيقة 67 أمام مضيفه برينتفورد.

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بينما سجل إيفان توني هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 75.

ونجح البديل جاكبو في تسجيل رابع أهداف ليفربول في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وشارك نجم مصر المحترف في صفوف ليفربول في مباراة فريقه فى الشوط الأول أمام برينتفورد بعد غياب دام 47 يومًا، خلال المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال المصدر: إن الزمالك يعمل على تجهيز أحمد فتوح للمشاركة مع الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

وواصل المصدر: أحمد فتوح يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف في الوقت الحالي أملا في اللحاق بنهائي كأس مصر

وأتم المصدر حديثه: الجهاز الطبي بالزمالك يعمل على تجهيز فتوح بفرمان من جوزيه جوميز مدرب الفريق، الذي يرى ضرورة عودة اللاعب سريعا للمشاركة.

بديل مروان عطية في الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي بديل مروان عطية في مباراة ميدياما الغاني الجمعة القادم حيث يغيب مروان عطية عن المباراة بسبب تراكم البطاقات.

وعلمت فيتو أن كولر سيعيد عمرو السولية للتواجد أساسيا في تشكيل الأهلي في قيادة خط الوسط أمام ميدياما الغاني.

رسالة روي فيتوريا

علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على إقالته من تدريب الفراعنة بعد الخروج من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.

وكتب روي فيتوريا عبر حسابه الرسمي على انستجرام:" بقرار من الاتحاد المصري، انتهت مسيرتي كمدرب للمنتخب الوطني المصري، والآن بعد مرور أيام قليلة على الإعلان الرسمي، وبعد فترة من التفكير، أستطيع أن أقول إنني أغادر بعد 19 شهرًا، و18 مباراة، بخسارة واحدة فقط، وبترشيح لأفضل مدرب منتخب في العالم.

وأضاف:" ماذا تعني هذه الأرقام؟ وهذا يعني أننا كرسنا أنفسنا لبناء أساس متين لحاضر ومستقبل كرة القدم المصرية، ونواجه العديد من التحديات بإصرار وتركيز لا يتزعزع على التميز، كان الهدف من العقد الذي وقعته لمدة أربع سنوات، كما كان معروفًا علنًا، هو وضع الأساس لإعداد وتجديد الفريق لكأس العالم 2026، ولكن نحن في بداية عام 2024.

وأشار:"وصلت في وقت مليء بالتحديات، بهدف تغيير وضع المنتخب الوطني، الغائب عن كأس العالم الأخيرة وفي المركز الأخير من التأهل لكأس الأمم الأفريقية، مؤهلاتنا والنتائج اللاحقة هي شهادة على القدرة على التغلب على التحديات وجودة العمل الذي تم تطويره.

وواصل:" من الواضح أننا لم نكن راضين عن الإقصاء بركلات الترجيح في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة. ولكننا نعرف الشدائد التي واجهناها، والتي قد أتحدث عنها لاحقًا.

وقال البرتغالي:" أشكر فريقي الفني والموظفين، وخاصة اللاعبين، الذين كان التزامهم وشغفهم ضروريا، وإلى جماهير وشعب مصر، أتوجه بالشكر العميق على الدعم المستمر، لقد أثرتني هذه التجربة على المستوى المهني والشخصي، وجعلتني مقتنعًا، كما قلت دائمًا، بأن مستقبل كرة القدم المصرية يمكن أن يكون واعدًا، إذا رغب الجميع في ذلك.

وأتم حديثه قائلا:" شكرا مصر على هذه الرحلة التي لا تنسى.

تعادل تشيلسي مع مانشستر سيتي بهدف لمثله في مباراة الفريقين ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رحيم سترلينج هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 42 قبل أن يتعادل رودري لصالح السيتي في الدقيقة 86.