بدء تدريبات المتطوعين بلجان مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والأفلام القصيرة الـ 25

عقدت لجنة المتطوعين الخاصة بمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والأفلام القصيرة للدورة الـ25 لقاء تدريبي، اليوم السبت المتطوعين في المهرجان بمكتبة مصر العامة ضمن اللقاءات التجهيزية للمهرجان.

أهمية المتطوعين في المهرجان

وقال الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة:" أن المتطوعين هم حلقة وصل أساسية في تنظيم المهرجان وفعالياته المختلفة، لخلق جيل من الشباب قادر على إدارة وتنظيم مثل هذه الفعاليات والندوات.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

روح التعاون بين الشباب

وأضاف "زكريا" أن روح التعاون الموجودة بين شباب محافظة الإسماعيلية هي أحد أسباب نجاح المهرجان في دوراته الماضية لما يتميزون به من تعاون لظهور المهرجان في أبهي صوره.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

أهمية التنسيق المستمر

ووجه مسئولو لجنة المتطوعين بالإسماعيلية برئاسة حنان الضبع، ومحمد محمدين وسها سليم بأهمية التنسيق المستمر مع رؤساء اللجنة والتواصل المباشر معهم في كل ما يخص الفعاليات والضيوف والالتزام بمواعيد العروض والندوات والورش.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

وأشار «زكريا» إلى الشروط الواجب توافرها في المتطوع وهي التفرغ التام للنشاط التطوعي بالمهرجان خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس "فترة انعقاد فعاليات المهرجان"، وألا يقل السن عن 18 سنة، أن يكون المتقدم خريجا جامعيا أو على الأقل طالب بإحدى الجامعات.

كما تضمنت الشروط ضرورة إجادة لغة أجنبية "اللغة الانجليزية أو غيرها"، بالإضافة إلى أن يكون المتطوع حسن المظهر والسمعة والسلوك، القدرة على التعاون وإجادة العمل بروح الفريق، الالتزام والتعاون خلال فترة التدريب والاجتماعات التحضيرية فيما قبل انطلاق فعاليات المهرجان، الأولوية لأبناء الاسماعيلية، اجتياز المقابلة الشخصية.

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ويضم مهرجان الإسماعيلية هذا العام عروض وورش ورسوم متحركة للاطفال ومسابقات وندوات مكثفة وأفلام تسجيلية بحضور ضيوف المهرجان ومواطني الإسماعيلية.

ويُعد المهرجان أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1988.