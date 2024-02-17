12 علامة مبكرة تدل على وجود حمل، تعرفي عليها

في حين أن اختبارات الحمل والموجات فوق الصوتية هي الطريقة الأمن لمعرفة ما إذا كنت حاملًا أو لا، يمكن البحث عن علامات وأعراض أخرى مثل غثيان الصباح والتعب وأكثر من ذلك.

يعتمد الأسبوع الأول من الحمل على تاريخ آخر دورة شهرية، وتعد آخر دورة شهرية هي الأسبوع الأول من الحمل، حتى لو لم تكوني حاملًا بعد.

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يتم حساب تاريخ الولادة المتوقع باستخدام اليوم الأول من آخر دورة شهرية لهذا السبب، قد لا تظهر أعراض خلال الأسابيع القليلة الأولى من الحمل الذي يبلغ 40 أسبوعًا.

اعراض الحمل, فيتو

علامات وأعراض الحمل المبكرة

إذا كنتِ حاملًا، فقد تلاحظين مؤشرات مبكرة شائعة، ويمكن أن تشمل هذه:

تشنج خفيف وإكتشاف

فترة ضائعة من الدورة الشهرية

تعب

غثيان

وخز أو التهاب الثديين

كثرة التبول

الانتفاخ

تقلب المزاج

التغيرات في درجات الحرارة

وقد تشمل العلامات الأخرى ما يلي:

ضغط دم مرتفع

التعب الشديد وحرقة المعدة

ضربات قلب أسرع

تغيرات في الثدي والحلمة

حب الشباب

زيادة ملحوظة في الوزن

توهج الحمل

التشنج والبقع أثناء الحمل المبكر

بعد حوالي 10 إلى 14 يومًا (الأسبوع الرابع) من الحمل، قد تعاني من نزيف الانغراس، والذي قد يتم الخلط بينه وبين فترة خفيفة، لا يحدث للجميع، إذا حدث ذلك فعادةً ما يحدث في الوقت المتوقع للدورة الشهرية.

وتشمل علامات نزيف الانغراس ما يلي:

اللون: قد يكون اللون ورديًا أو أحمرًا أو بنيًا.

النزيف: غالبًا ما يوصف بأنه نزيف خفيف لا يتحول أبدًا إلى تدفق أو يكفي للحاجة إلى سدادة قطنية.

الألم: على الرغم من أنه عادة ما يكون أخف من ألم الدورة الشهرية، إلا أنه قد ينطوي على تشنجات خفيفة إلى شديدة.

التوقيت: قد تستمر نوبات النزيف من بضع ساعات إلى بضعة أيام.

غياب الدورة الشهرية في بداية الحمل

بعد عملية الزرع، يبدأ الجسم في إنتاج هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية (hCG)، الذي يساعد في الحفاظ على الحمل, كما أنه يخبر المبيضين بالتوقف عن إطلاق البويضات الناضجة كل شهر.

من المحتمل أن تفوتك الدورة الشهرية التالية بعد 4 أسابيع من الحمل، وإذا كانت الدورة الشهرية غير منتظمة عادةً فستحتاجين إلى إجراء اختبار الحمل للتأكد.

ارتفاع درجة حرارة الجسم في بداية الحمل

عندما تكونين حاملًا، قد يكون لديك ارتفاع في درجة حرارة الجسم الأساسية، وقد ترتفع درجة حرارتك الأساسية بسهولة أكبر مع ممارسة الرياضة أو في الطقس الحار وخلال هذا الوقت تأكد من شرب المزيد من الماء وممارسة الرياضة بحذر.

التعب أثناء الحمل المبكر

يمكن أن يتطور التعب في أي وقت أثناء الحمل، وهذا العرض شائع في بداية الحمل، وارتفاع مستويات هرمون البروجسترون يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس.

زيادة معدل ضربات القلب أثناء الحمل المبكر

في الأسابيع 8 إلى 10 تقريبًا، قد يبدأ قلبك في ضخ الدم بشكل أسرع وأصعب، ويعد الخفقان وعدم انتظام ضربات القلب أمرًا شائعًا أثناء الحمل، وهذا عادة ما يكون بسبب الهرمونات.

يمكن أن يزيد تدفق الدم لديك بحوالي 50% خلال فترة الحمل، وهذا يضيف إلى عبء العمل على قلبك.

التغيرات المبكرة في الثديين

يمكن أن تحدث تغيرات في الثدي بين الأسبوعين الرابع والسادس، ومن المحتمل أن تصابي بألم وتورم في الثديين بسبب التغيرات الهرمونية، ومن المحتمل أن يختفي هذا بعد بضعة أسابيع عندما يتكيف جسمك مع الهرمونات وفقًا لموقع "healthline" الطبي.

ويمكن أن تحدث تغيرات في الحلمة والثدي أيضًا في الأسبوع 11 تقريبًا، وتستمر الهرمونات في نمو ثدييك, وقد تصبح الهالة — المنطقة المحيطة بالحلمة — أكثر قتامة وأكبر حجمًا.

التغيرات في المزاج أثناء الحمل المبكر

تزداد مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون أثناء الحمل ويمكن أن تجعلك أكثر عاطفية أو تفاعلية من المعتاد, وتعد التقلبات المزاجية شائعة أثناء الحمل وقد تسبب مشاعر:

اكتئاب

التهيج

قلق

نشوة

كثرة التبول وسلس البول أثناء الحمل المبكر

خلال فترة الحمل، يزيد الجسم من كمية الدم التي يضخها, ويؤدي هذا إلى معالجة الكلى للسوائل أكثر من المعتاد مما يؤدي إلى زيادة السوائل في المثانة.

تلعب الهرمونات أيضًا دورًا كبيرًا في صحة المثانة خلال فترة الحمل وقد تلجأين إلى الحمام بشكل متكرر أو تتسربين عن طريق الخطأ.

الانتفاخ والإمساك أثناء الحمل المبكر

وقد يحدث الانتفاخ خلال فترة الحمل المبكرة بسبب التغيرات الهرمونية والتي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إبطاء الجهاز الهضمي، وقد تشعر بالإمساك والانسداد نتيجة لذلك.

الإمساك يمكن أن يزيد أيضًا من الشعور بالانتفاخ في البطن.

غثيان الصباح والغثيان والقيء أثناء الحمل المبكر

عادة ما يتطور الغثيان والغثيان الصباحي في الأسابيع 4 إلى 6 تقريبًا ويبلغ ذروته في الأسبوع 9 تقريبًا.

على الرغم من أنه يسمى غثيان الصباح، فإنه يمكن أن يحدث في أي وقت خلال النهار أو الليل، وليس من الواضح بالضبط ما الذي يسبب الغثيان وغثيان الصباح، ولكن الهرمونات قد تلعب دورا.

اعراض الحمل, فيتو

يعاني العديد من الأشخاص من غثيان الصباح الخفيف إلى الشديد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وقد يصبح أكثر حدة في نهاية الثلث الأول من الحمل، ولكنه غالبًا ما يصبح أقل حدة مع دخول الثلث الثاني من الحمل.

التغيرات المبكرة في الثديين

يمكن أن تحدث تغيرات في الثدي بين أسابيع

من المحتمل أن تصابي بألم وتورم في الثديين بسبب التغيرات الهرمونية، من المحتمل أن يختفي هذا بعد بضعة أسابيع عندما يتكيف جسمك مع الهرمونات.

ارتفاع ضغط الدم والدوخة أثناء الحمل المبكر

في معظم الحالات ينخفض ضغط الدم في المراحل المبكرة من الحمل، وقد يسبب هذا أيضًا الشعور بالدوخة نظرًا لتوسع الأوعية الدموية.

من الصعب تحديد ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) بسبب الحمل، وتشير جميع حالات ارتفاع ضغط الدم تقريبًا خلال الأسابيع العشرين الأولى إلى مشاكل كامنة، وقد يتطور خلال فترة الحمل المبكرة، ولكن قد يكون موجودًا مسبقًا أيضًا.

من المرجح أن يقوم أحد المتخصصين الطبيين بقياس ضغط دمك أثناء زيارتك الأولى للطبيب للمساعدة في تحديد القراءة الأساسية لضغط الدم.