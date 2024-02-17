مسلسلات رمضان، بوستر جديد للمسلسل السوري "مال القبان"

طرحت الجهة المنتجة البوستر الرسمي لمسلسل “مال القبان” والذي يعرض عبر منصة شاهد في شهر رمضان المقبل.

مسلسل مال القبان

وظهر في البوستر الفنانة السورية سلاف فواخرجي ومعها أبطال العمل الآخرين، وكان قد سبق هذا البوستر الرسمي بوستر آهر تصدرته سلاف فواخرجي بمفردها.

لقاء سلاف فواخرجي وكامليا الأطرش

وفي وقت سابق كشفت الفنانة سلاف فواخرجي عن كواليس لقائها بـ كامليا الأطرش ابنة الفنانة أسمهان قبل وفاتها وذلك من خلال حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

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ونشرت سولاف فواخرجي مجموعة صور لها مع كاميليا الأطرش ابنة الفنانة أسمهان وعلقت عليها قائلة:"مشاعر غريبة عشتها لم أفهمها حتى الآن وربما بعض الشعور يبقى أجمل دون تفسير".

وأضافت: دعتني السيدة الجميلة بإصرار لتتعرف على من جسد شخصية أمها التي شرفت بها في ذلك المسلسل الشهير أسمهان كانت دعوة لطيفة وكريمة منها.