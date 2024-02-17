مسلسلات رمضان 2024، سلاف فواخرجي تتصدر بوستر "مال القبان"
طرحت منصة شاهد بوستر مسلسل “مال القبان” والذي يعرض في موسم دراما رمضان المقبل 2024.
وتصدرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بوستر المسلسل، والذي ينتمي إلى الدراما السورية.
لقاء سلاف فواخرجي وكامليا الأطرش
وفي وقت سابق كشفت الفنانة سلاف فواخرجي عن كواليس لقائها بـ كامليا الأطرش ابنة الفنانة أسمهان قبل وفاتها وذلك من خلال حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
ونشرت سولاف فواخرجي مجموعة صور لها مع كاميليا الأطرش ابنة الفنانة أسمهان وعلقت عليها قائلة:"مشاعر غريبة عشتها لم أفهمها حتى الآن وربما بعض الشعور يبقى أجمل دون تفسير".
وأضافت: دعتني السيدة الجميلة بإصرار لتتعرف على من جسد شخصية أمها التي شرفت بها في ذلك المسلسل الشهير أسمهان كانت دعوة لطيفة وكريمة منها.
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