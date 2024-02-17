جانتس: سندخل رفح الفلسطينية إذا لم توافق حماس على هدنة حتى لو في رمضان

قال عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس، اليوم السبت: "سندخل رفح الفلسطينية إذا لم توافق حماس على هدنة حتى لو في شهر رمضان".

وفي وقت سابق، لوح وزير مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، بمواصلة الحرب على غزة حتى في شهر رمضان المبارك، وتوسيعها إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، في حالة لم يعد المحتجزون الإسرائيليون من القطاع.

وزير الحرب الإسرائيلي يهدد بالتوسع في رفح

وقال في رسالة مصورة مسجلة نشرها عبر منصة "إكس": "لن نتوقف حتى إعادة المختطفين بكل الطرق. لن يكون هناك وقف إطلاق نار حتى ليوم واحد، من دون إعادة المختطفين".

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وأضاف جانتس: "بكل حال فإن الحرب ستستمر حتى تحقيق كل أهدافنا. وحتى في شهر رمضان القريب، فإنها يمكن أن تستمر. إما أن يعود المختطفون أو نوسع الحرب إلى رفح".

وتأتي تهديدات جانتس بينما تستعد الدول العربية والأمة الإسلامية للاحتفال بشهر رمضان في العاشر أو الحادي عشر من مارس المقبل، وفي ظل مساع حثيثة من الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية بمحتجزين إسرائيليين في غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ خلال الأيام الماضية عدة غارات على مدينة رفح التي ادعى أنها منطقة آمنة للنازحين، سعيا للقضاء على حركة حماس، وتحقيق أي من أهداف الحرب التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.