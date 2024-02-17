السبت 17 فبراير 2024
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رياضة

أشرف صبحي يهنئ فريدة عثمان ببرونزية بطولة العالم للألعاب المائية

فريدة عثمان، فيتو
فريدة عثمان، فيتو

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السباحة المصرية فريدة عثمان على فوزها بالميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 25.67، ببطولة العالم للألعاب المائية، التي تقام في قطر.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالإنجاز الكبير الذي حققته فريدة عثمان، مؤكدًا أنه يُعدّ إنجازًا تاريخيًا لمصر في هذه البطولة، ويُضاف إلى سلسلة إنجازاتها المُشرفة على المستوى الدولي، معربًا عن فخره واعتزازه بما حققته البطلة المصرية من إنجاز يُؤكّد على تميزها وريادتها في رياضة السباحة، ويُعزّز من مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.

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وتوجه اشرف صبحي بالشكر والتقدير إلى فريدة على جهودها وتصميمها على تحقيق الإنجازات، مُؤكدًا على دعم وزارة الشباب والرياضة الكامل لها ولكل الرياضيين المصريين من أجل مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المحافل الدولية.

من جانبها، أعربت فريده عثمان عن سعادتها الغامرة بحصولها على الميدالية البرونزية، مؤكدةً أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون دعم وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للسباحة.

وأهدت فريده عثمان فوزها إلى الشعب المصري، ووعدت ببذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

أشرف صبحي يفتتح ملتقى التوظيف ومعرض منتجات الشباب بنادي 6 أكتوبر، فيتو 

أشرف صبحي يفتتح ملتقى التوظيف ومعرض منتجات الشباب بنادي 6 أكتوبر

من ناحية أخرى، افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ملتقى التوظيف لشباب الخريجين لتوفير فرص عمل للشباب بمشاركة نحو 25 شركة من شركات القطاع الخاص التي توفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل.

ينظم وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، ملتقى توظيف الشباب بالتعاون مع  نادي 6 أكتوبر.

 

حضر افتتاح الملتقى إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، ومجلس إدارة نادي 6 أكتوبر.

أشرف صبحي يفتتح ملتقى التوظيف ومعرض منتجات الشباب بنادي 6 أكتوبر، فيتو 

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تحرص علي المساهمة في مسئولية تشغيل الشباب، في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو النهوض بمستويات التشغيل كهدف استراتيجي، وكجزء من برنامج عمل الحكومة لتنفيذ محور التنمية الاقتصادية، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، تسهم في خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنمية العنصر البشري والتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال.

أشرف صبحي يفتتح ملتقى التوظيف ومعرض منتجات الشباب بنادي 6 أكتوبر، فيتو 

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن ملتقيات التوظيف تهدف إلى فتح آفاق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك لنشر ثقافة العمل الحر في القطاع الخاص وفقا لرغبة كل شاب للعمل في المجال الذي يرغب فيه وذلك بمشاركة العديد من الشركات العاملة في المجالات المختلفة.

أشرف صبحي يفتتح ملتقى التوظيف ومعرض منتجات الشباب بنادي 6 أكتوبر، فيتو 

وثمن "صبحي" المجهودات التي تبذلها الوزارة من خلال التعاون مع القطاع الخاص مما يسهم في توفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أن وزارة الشباب قامت خلال الفترة الماضية بتنظيم عدد من ملتقيات التوظيف والمعارض لأصحاب المنتجات الحرفية واليدوية التي ساهمت في توفير العديد من فرص العمل.

أشرف صبحي يفتتح ملتقى التوظيف ومعرض منتجات الشباب بنادي 6 أكتوبر، فيتو 

وعقب الافتتاح حرص الوزير على تفقد أروقة الملتقى لمتابعة إقبال الشباب والتعرف على الوظائف المقدمة لهم والاستماع منهم عن أبرز اهتماماتهم وآرائهم في فرص العمل المتاحة من خلال الملتقى.

وعلي هامش ملتقي التوظيف، تم تنظيم معرض لمنتجات الشباب الحرفية واليدوية لعرض وتسويق منتجات الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمراكز الشباب، وذلك لتشجيع الشباب على العمل الحر من خلال تسويق منتجاتهم. 

السباحة فريدة عثمان تحقق برونزية تاريخية في بطولة العالم بقطر

أشرف صبحي يفتتح ملتقى التوظيف ومعرض منتجات الشباب بنادي 6 أكتوبر

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