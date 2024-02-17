السبت 17 فبراير 2024
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رياضة

موعد مباراة منتخب الشاطئية القادمة في كأس العالم بدبي والفريق المنافس

منتخب مصر للكرة الشاطئية،
منتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو

منتخب الشاطئية، تلقى منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، هزيمته الثانية، اليوم السبت، في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للكرة الشاطئية المقامة حاليا في مدينة دبي الإماراتية، أمام نظيره منتخب إيطاليا بستة أهداف مقابل هدفين.

وكان منتخب الشاطئية قد خسر مباراته الافتتاحية أمام الإمارات منظم البطولة بهدفين مقابل هدف، والتي أقيمت يوم الخميس الماضي.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراته الأخيرة بدور المجموعات أمام منتخب أمريكا، المحدد لها بعد غد الإثنين.

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موعد مباراة مصر وأمريكا بمونديال الشاطئية

وتقام مباراة منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام نظيره الأمريكي يوم الإثنين المقبل، وتنطلق أحداثها في تمام الواحدة والنصف ظهرا، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

مجموعة مصر في مونديال الشاطئية

وأوقعت قرعة البطولة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة منتخبات الإمارات وأمريكا وإيطاليا.

منتخب مصر يشارك في المونديال للمرة الأولى في تاريخه

تعد مشاركة منتخب مصر في مونديال الشاطئية هي الأولى للفراعنة في تاريخ البطولة، فلم يسبق له التأهل من قبل لبطولة كأس العالم، قبل أن ينجح مصطفى لطفي في قيادة منتخبنا لأول مرة للمشاركة في المونديال.

قائمة منتخب مصر في مونديال الشاطئية

واختار الجهاز الفني لمنتخب الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي 12 لاعبا في القائمة النهائية للفراعنة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية هم:

محمد السيد - إبراهيم حسن - مصطفى سمير - مصطفى شيكا - حسام محمد - أحمد الشحات - مصطفى علي صاصا - الحسيني طه - هيثم عاطف كوستا - حسام باولو - محمد عبد النبي لوحا - إسماعيل بهجت.

 

أبو الوفا يبلغ رسالة اتحاد الكرة للاعبين 

وحرص محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية ورئيس البعثة، على نقل رسالة دعم ومساندة من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام للمنتخب فى البطولة لرفع الحالة المعنوية للاعبين قبل مباراة الغد. 

وأكد أبو الوفا ثقة المجلس في لاعبي المنتخب والجهاز الفنى لتحقيق نتائج مرضية فى كأس العالم.

حسام باولو يعود لقائمة المونديال

واستبدل الجهاز الفنى حسام باولو بدلا من عبدالرحمن الشافعي، بعدما أثبتت التقارير الطبية إصابته فى العضلة الامامية واحتياجه لمدة طويلة من العلاج والتأهيل.

ويرأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية، والذى أكد ثقته الكاملة فى اللاعبين والجهاز الفنى فى تحقيق نتائج مرضية للجماهير ولمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والذى يدعم المنتخب بشكل كامل.

مجموعة مصر في مونديال الشاطئية

وأوقعت قرعة البطولة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة منتخبات الإمارات وأمريكا وإيطاليا.

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