حسام حبيب يطرح أغنية كدابة من ألبومه الجديد (فيديو)

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أغاني المطرب حسام حبيب، والتي تأتي بعنوان "كدابة" وذلك عبر قناة الشركة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتكتب الأغنية عودة حسام حبيب من جديد للساحة الغنائية بعد غياب سنوات.

أغنية كدابة

وأغنية "كدابة" من كلمات عمرو المصري، ألحان إسلام رفعت، توزيع أمين نبيل، وتأتي الأغنية ضمن ألبوم حسام حبيب الجديد.

وتقول كلمات الأغنية: "كدابة مليانة عيوب طبعك قلابة بتعيشي في دور إنك متسابة أستاذة في التمثيل واخدة شهادة وتوكيل.. بتخبي وشوشك وبتتداري في وش غلابة نساية ناكرة الأيام الحلوة معايا مش بنت أصول ولا فيكي مزايا.. شخصياتك أنواع هايلة في فن الأوجاع وخلصت أنا منك آه خرجتك من جوايا".

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ألبوم حسام حبيب الجديد

ويتضمن ألبوم حسام حبيب الجديد 10 أغان مختلفة من المفترض طرحها بطريقة السينجل علي فترات متقاربة ومن أبرزها أغنية اثبتيلي حبك وكدابة.

و يتعاون حسام حبيب في ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين ومن أبرزهم عمرو المصري وتيام علي وأدهم معتز ونابلسي وإسلام رفعت وغيرهم.