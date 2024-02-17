السبت 17 فبراير 2024
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خارج الحدود

حزب الله يستهدف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أحداث فلسطين وإسرائيل، ذكر حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن مقاتليه  استهدفوا تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع الضهيرة قبالة القطاع الغربي من جنوب لبنان بالأسلحة الصاروخيّة حيث تم إصابته بشكل مباشرة.

حزب الله يستهدف تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ 

وجاء في بيان حزب الله: "أن مقاتليه استهدفوا ثكنة برانيت بصاروخ فلق 1، حيث تم تحقيق إصابة مباشرة فيه".

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية زادت وتيرة الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي ينذر باحتمال نشوب حرب واسعة.

ومن جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: أن 14 صاروخا استهدفت مدينة كريات شمونة بينها صاروخان لم تطلق صفارات الإنذار لدى سقوطهما.

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وكان حزب الله اللبناني قد أعلن في وقت سابق استهداف موقع السماقة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بالصواريخ وتحقيق إصابة مباشرة.

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وقال حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه، أنه استهدف ثكنة عسكرية وتجهيزات تجسسية في عدة مواقع إسرائيلية، مؤكدا إصابتها بشكل مباشر.

استهداف بنية تحتية تابعة لـ حزب الله

وعلى جانب آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن الطائرات الحربية قصفت عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة وادي السلوقي جنوبي لبنان.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: "على مدار الساعات الأخيرة هاجم جيش الاحتلال عشرات الأهداف التابعة لحزب الله على أرض لبنان"، مبينا أن طائرات مقاتلة تابعة لجيش الاحتلال هاجمت قبل قليل مواقع إطلاق، ومبان عسكرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة وادي السلوقي.

وأضاف: "هذا الصباح هاجمت طائرات مقاتلة بنية تحتية تابعة لـ حزب الله في منطقة لبونة، وخلال ساعات الليل تمت مهاجمة مبنى عسكري تابع للمنظمة في منطقة الطيبة".

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، بعد أن أطلق في وقت سابق اليوم وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

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نصر الله: حزب الله يمتلك قدرة صاروخية تستطيع استهداف إسرائيل من كريات شمونة إلى إيلات

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حزب الله يستهدف كريات شمونة الإسرائيلية بـ 14 صاروخا

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