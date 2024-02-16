الجمعة 16 فبراير 2024
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خارج الحدود

نصر الله: حزب الله يمتلك قدرة صاروخية تستطيع استهداف إسرائيل من كريات شمونة إلى إيلات

نصر الله، فيتو
نصر الله، فيتو

 أعلن الأمين العام لـ حزب الله اللبناني،  حسن نصر الله، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، أن استهداف المدنيين سيزيد المقاومة إصرارا على استمرار الجبهة في الجنوب.

 

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي 

وقال نصر الله إن حزب الله يمتلك قدرة صاروخية هائلة ودقيقة تجعلها تمد يدها من كريات شمونة إلى إيلات، وذلك في ظل زيادة التوترات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال ‏وزير إسرائيلي سابق،  إنه لا يمكننا القضاء على حركة "حماس" وحزب الله اللبناني بشكل كامل.

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القضاء على حماس وحزب الله

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن عومير بارليف، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق، أن الافتراض على قدرة كل من جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك الداخلي في القضاء على "الخلايا" الصغيرة ليس صحيحا وهو ادعاء غير صحيح بالمرة.

وأوضح بارليف، أنه رغم قوة إسرائيل الهائلة مقارنة بكلٍ من حركة حماس وحزب الله اللبناني، فإنه لها حدود أيضا في ذلك، مشيرا إلى أنه بالقوة لا يمكن القضاء على هذه الخلايا الصغيرة بشكل كامل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مقتل أحد جنوده جنوبي قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلاه إلى 572 عسكريًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 235 خلال المواجهات البرية في غزة.

قتلى جيش الاحتلال في غزة

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مساء أمس أن جنديًا برتبة رقيب قُتل خلال معركة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أصيب جنديان وضابط بجراح بالغة.
وأضاف أن 6 جنود آخرين أصيبوا في المعركة بدرجات متفاوتة، مشيرًا إلى "إجلاء جميع الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إخبار عائلاتهم".

مأساة مجمع ناصر الطبي في خان يونس

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة توقف المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي عن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى أنه أصبح تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وقالت الوزارة في بيان: "توقفت المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مجمع ناصر الطبي ونخشى وفاة 6 في العناية المركزة و3 في حضانة الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين عنهم".

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حزب الله يستهدف كريات شمونة الإسرائيلية بـ 14 صاروخا

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حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية وأجهزة تجسس لجيش الاحتلال في عدة مواقع

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