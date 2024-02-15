الجمعة 16 فبراير 2024
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خارج الحدود

حزب الله يستهدف كريات شمونة الإسرائيلية بـ 14 صاروخا

حزب الله اللبناني،
حزب الله اللبناني، فيتو

قالت إذاعة  جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن 14 صاروخا استهدفت مدينة كريات شمونة بينها صاروخان لم تطلق صفارات الإنذار لدى سقوطهما.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن في وقت سابق استهداف موقع السماقة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بالصواريخ وتحقيق إصابة مباشرة.

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكر حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه، أنه استهدف ثكنة عسكرية وتجهيزات تجسسية في عدة مواقع إسرائيلية، مؤكدا إصابتها بشكل مباشر.

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ويأتي ذلك في ظل زيادة وتيرة الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية على مدار الأيام القليلة الماضية بين حزب الله وجيش الاحتلال.

استهداف بنية تحتية تابعة لـ حزب الله

وعلى جانب آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن الطائرات الحربية قصفت عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة وادي السلوقي جنوبي لبنان.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: "على مدار الساعات الأخيرة هاجم جيش الاحتلال عشرات الأهداف التابعة لحزب الله على أرض لبنان"، مبينا أن طائرات مقاتلة تابعة لجيش الاحتلال هاجمت قبل قليل مواقع إطلاق، ومبان عسكرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة وادي السلوقي.

وأضاف: "هذا الصباح هاجمت طائرات مقاتلة بنية تحتية تابعة لـ حزب الله في منطقة لبونة، وخلال ساعات الليل تمت مهاجمة مبنى عسكري تابع للمنظمة في منطقة الطيبة".

ويوم أمس الأربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، بعد أن أطلق في وقت سابق اليوم وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

حزب الله يتوعد إسرائيل بدفع الثمن

بدوره، قال قيادي في حزب الله، إن إسرائيل ستدفع ثمن قتل مدنيين في جنوب لبنان، وذلك تعليقًا على مقتل أربعة أشخاص في قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية على مبنى في مدينة النبطية بجنوب البلاد.

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حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية وأجهزة تجسس لجيش الاحتلال في عدة مواقع

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