البابا تواضروس الثاني يلتقي مجموعة خدمية من النمسا

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أعضاء فريق "إفنوتي نيمان"، وهو فريق خدمي من إيبارشية النمسا، الذين يخدمون تحت إشراف نيافة الأنبا جابريل أسقف النمسا.

وحضر الفريق بصحبة الراهب القس ثيؤدور الأنبا أنطونيوس، والأب القس باخوميوس عدلي، لتقديم خدمات للأطفال في عدة كنائس ببعض القرى بمصر، حيث قدموا خدماتهم على مدار الأسبوعين الماضيين.

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رحب بهم قداسة البابا تواضروس الثاني وألقى عليهم كلمة بعنوان "المحبة تفتح العيون"، وذلك ضمن المؤتمر الذي بدأت أعماله تحت عنوان "تَعَالَ وَانْظُرْ" (يو ١: ٤٦) وذلك في ختام جولتهم الخدمية بمصر.

يذكر أن هذه هي السنة التاسعة التي يزور فيها فريق "إفنوتي نيمان" مصر لتقديم خدماتهم فيها.



البابا تواضروس يصدر تعليمات جديدة لإيبارشية غرب كندا



استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، اليوم السبت، نيافة الأنبا بولس أسقف إيبارشية أوتاوا مونتريال وغربي كندا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا بولس استشار قداسة البابا تواضروس في بعض الموضوعات الخاصة بخدمته في إيبارشية غرب كندا.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الأديرة المصرية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا توماس الأسقف العام للشؤون الديرية، وذلك في إطار متابعة قداسة البابا لبعض الملفات المسؤول عنها نيافته.

البابا تواضروس يدعو مجلس كنائس مصر للاجتماع بدير الأنبا بيشوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، القس يشوع يعقوب الأمين العام لمجلس كنائس مصر وأعضاء الأمانة العامة ولجنة الكهنة والرعاة بالمجلس.

عرض وفد مجلس كنائس مصر على قداسة البابا تواضروس تقريرًا عن عملهم خلال الفترة الماضية.

ودعاهم قداسة البابا تواضروس لعقد المؤتمر السنوي للجنة الكهنة والرعاة المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل، بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، كما أعطاهم قداسة البابا تواضروس توجيهات ونصائح لإبراز عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.

البابا تواضروس يتابع العمل الرعوي في كنيسة الملاك بشيراتون

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا، مع المجلس الجديد لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بشيراتون، التي تخضع للإشراف المباشر لقداسة البابا، وهو أول لقاء لقداسته مع المجلس الذي تم انتخابه مؤخرًا.

رحب قداسة البابا تواضروس الثاني بأعضاء المجلس متمنيًا لهم التوفيق في خدمتهم، ثم استمع لعرض تضمن رؤية المجلس الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بخدمات الكنيسة وأنشطتها التي تتسم بالاتساع والتنوع، إلى جانب مشروعاتها الخدمية المختلفة.

وأشاد قداسة البابا تواضروس الثاني برؤيتهم وقدم لهم بعض النصائح، ووعد بعقد لقاءات على فترات متقاربة معهم للمتابعة ودعم إنجاز خططهم لخدمة الكنيسة.