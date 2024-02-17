مسلسلات رمضان 2024، ريم المصري تشارك في صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق

مسلسلات رمضان 2024، تشارك الفنانة الشابة ريم المصري في مسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2024، حيث يواصل فريق المسلسل تصوير مشاهد العمل خلال الفترة الحالية.

ريم المصري

وتجسد ريم المصري خلال المسلسل شخصية "نورا درغام"، ويحمل العمل العديد من المشاهد والأحداث المثيرة.

مسلسل صيد العقارب

وتقدم غادة عبد الرازق خلال مسلسل صيد العقارب هذا العام دراما اجتماعية مليئة بالتشويق خلال صراع تقوده امرأة بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات طويلة من الصداقة والمحبة.

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أبطال مسلسل صيد العقارب

و مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، محمد صلاح، ريم المصري، ونخبة من النجوم.