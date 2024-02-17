السبت 17 فبراير 2024
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سياسة

10 ضوابط لإعفاء المنتجات من ضريبة الجمارك بأمر القانون

قانون الجمارك، فيتو
قانون الجمارك، فيتو

قانون الجمارك الجديد، حدد قانون الجمارك الجديد الإعفاءات المسموح بها التي يعد من أبرزها الأثاث المنزلي وعدد من المنتجات الأخرى.

 

ويهدف قانون الجمارك الجديد إلى تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار والمشروعات الوطنية بوسائل تكنولوجية، وللمصلحة مسئولية الرقابة الجمركية لحماية حقوق ملكية البضائع
 

 

الإعفاءات المسموحة جمركيا

 

ونصت المادة 20 من قانون الجمارك الجديد، على أن تعفى من الضريبة الجمركية وبشرط المعاينة وفقًا للشروط والضوابط والحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي:
 

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١ - الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها.

٢ - الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين عند القـدوم والمغـادرة.


٣ - الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضيـة والعلميـة.


٤ - الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة.


٥ - البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضـــريبة الجمـــركية عليها، علي أن يكــون الإعفـــاء في حدود الضريبة المسددة.


٦ - البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها.


٧ - المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات  .


٨- الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشـــراف العلمي للبعثـــات الحــاصلين علي شــهــادة الدكتوراه أو ما يعادلها.


٩ - الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وموظفي الوزارات. 


١٠ - ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها. 


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