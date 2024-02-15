تجديد حبس 6 متهمين بسرقة سلسلة وهاتف من طالبين بالتجمع

جدد قاضي المعارضات بـ القاهرة الجديدة، حبس 6 أشخاص، لاتهامهم بسرقة سلسلة وهاتف من طالبين بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بسرقة متعلقات شخصية "سلسلة إكسسوار" خاصة بنجل صاحب الحساب (طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة أول) حال تواجده بمحيط إحدى المراكز التجارية بالقاهرة الجديدة.

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بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عدد 5 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم حلوان) وتبين قيامهم بسرقة الهاتف المحمول الخاص بشخص آخر (طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بأسلوب المغافلة حال تواجده بمحيط ذات المركز التجارى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعتين وأرشدوا عن المسروقات وضبطها لدى عميل سيئ النية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.