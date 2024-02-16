الجمعة 16 فبراير 2024
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حوادث

أمن الدقهلية يكشف غموض وملابسات العثور على جثة سيدة مذبوحة بطريق ترعة السلام

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بالدقهلية في كشڤ غموض وملابسات العثور على جثة سيدة مذبوحة بطريق ترعة السلام في الدقهلية.

حيث توصل رجال المباحث من  تحديد هوية المتهم بإنهاء حياة السيدة، وإلقاء جثمانها بجوار ترعة السلام، بقرية العصافرة.

وتوصلت قوات الأمن بالتعاون مع ضباط مباحث مركز شرطة المطرية من تحديد هوية مرتكب الواقعة وأن وراء تنفيذ الجريمة شابا يدعى “حسين، ع” " وتم  تحديد مكان المتهم وإلقاء القبض عليه.
 

وكانت  الاجهزة الأمنية بالدقهلية  كشفت هوية سيدة عثر عليها مذبوحة وملقاة على طريق ترعة السلام القديم، بمركز المطرية، في ظروف غامضة.

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و نجح رجال الأمن من الوصول لهوية جثمان عثر عليه علي طريق ترعة السلام وانها  تدعوا  "زينب السيد محمد الخضري"، وتبلغ من العمر 36 سنة، ربة منزل، مقيمة بمدينة المطرية، وكثف رجال المباحث جهودهم  لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، بالعثور على جثة سيدة مذبوحة وملقاة على طريق ترعة السلام، بالقرب من مساكن العصافرة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة يرجح أن تكون في العقد الرابع من عمرها، وبها جرح ذبحي في الرقبة، ولا يوجد معها أوراق إثبات شخصية تدل على هويتها.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، لتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، ويكثف ضباط مباحث المركز من جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

إصابة طفل في الصف الرابع الابتدائي بكسور في الجمجمة

 شهدت قرية ميت لوزة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية إصابة طفل في الصف الرابع الابتدائي بكسور في الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ؛ صدمته دراجة نارية أثناء لهوه أمام منزله وجرى نقل المصاب إلى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج وضبط قائد الموتوسيكل.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مركز شرطة المنصورة يفيد باستقبال مستشفى المنصورة العام  "وليد.م.ع" 9 سنوات طالب بالصف الرابع الابتدائي ومقيم قرية ميت لوزة دائرة المركز مصابا باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ والبطن إدعاء حادث طريق

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والد المصاب 36 عاما،  قرر أنه حال لهو نجله أمام المنزل محل إقامته اصطدمت به الدراجة النارية "موتوسيكل" يحمل لوحات معدنية برقم (د ب د 9165) قيادة  "عادل.إ.م" 18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي الزراعي ومقيم بذات القرية، مما أدى إلى حدوث إصابته واتهم قائد الدراجة النارية بالتسبب في الحادث.

وبسؤال قائد الدراجة النارية أيد مضمون الحادث دون قصد منه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.
 

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