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أسعار ياميش رمضان بالمنيا 2024.. تاجر: زيادة سعر الياميش المستورد تخطت الـ 150%.. كيلو البندق الأمريكي بـ 24 دولارا.. والمصري سعره مناسب (فيديو)

أسعار ياميش رمضان
أسعار ياميش رمضان في المنيا 2024، فيتو

أسعار ياميش رمضان في المنيا 2024، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتزايد الاهتمام بأسعار ياميش رمضان في محافظة المنيا، حيث يُعتبر ياميش رمضان من المنتجات الأساسية التي يستخدمها سكان عروس الصعيد في شهر رمضان.

 

ياميش رمضان في المنيا 2024 

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الياميش والمكسرات في الفترة الأخيرة، إلا أن الكثير من الأشخاص لا يزالون يقومون بشراء كميات أقل لاستخدامها في تحضير الحلويات مثل الكنافة والقطايف وغيرها.

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أسعار ياميش رمضان في محافظة المنيا 2024 

توجهت "عدسة موقع فيتو" إلى إحدى متاجر ياميش رمضان في مدينة ملوي بمحافظة المنيا لرصد أسعار ياميش رمضان في عام 2024.

صاحب المتجر، الحاج "صلاح عوني"، أكد أن أسعار ياميش رمضان في المنيا في عام 2024 قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن بعض أنواع الياميش ارتفعت أسعارها بنسبة 150% مقارنة بالعام الماضي، خاصة الأنواع المستوردة، وهذا الارتفاع دفع المستهلكين إلى شراء كميات أقل من الياميش هذا العام.

مصري بجودة عالية بأقل الأسعار 

وأضاف أن هناك أيضًا ياميش مصري ذو جودة عالية وبأسعار معقولة، مثل التمر وقمر الدين والفول السوداني والجوز الهند وغيرها.

فيما يلي بعض أسعار ياميش رمضان في مدينة ملوي بمحافظة المنيا:

- لوز أمريكي: 640 جنيهًا للكيلو الواحد، و620 جنيهًا للكيلو الواحد. 
- عين جمل: 560 جنيهًا للكيلو الواحد، و320 جنيهًا للكيلو الواحد من الأنواع غير المقشرة.
- بندق مقشر أمريكي: 760 جنيهًا للكيلو الواحد، وبناءً على سعر الدولار في البنك المصري بالنسبة للجنيه المصري في هذا اليوم (30.90 جنيهًا)، يعادل ذلك 26.59 دولارًا.
- بندق غير مقشر: 320 جنيهًا للكيلو الواحد.
- زبيب إيراني: 240 جنيهًا للكيلو الواحد.
- كاجو: 680 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار قمر الدين، أسعار ياميش رمضان في المنيا 2024.

أسعار قمر الدين، وصل سعر لفه قمر الدين "الأحلام"، سعر 110 جنيهات، والعالمية 90 جنيها، ناهيك عن سعر قمر الدين الوفير 90 جنيها مصريا، وبركات 90 جنيها مصريا، والأرض الخيرة 80 جنيها مصريا، وقمر الدين الامارة 80 جنيها، وأخيرا قمر الدين الشلال 70 جنيها مصريا.

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