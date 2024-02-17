السبت 17 فبراير 2024
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سياسة

نقيب الفلاحين، تحديد سعر ضمان للقطن قبل الزراعة بوقت كاف مكسب

القطن،فيتو
القطن،فيتو

القطن ، ‏قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين  إنه يرحب ويشيد بقرار الحكومة بوضع   سعر استرشادي لقنطار القطن في الصعيد بـ 10 آلاف جنيه ولقنطار القطن في وجه بحري  12 ألف جنيه لافتا أن هذا السعر مُرض وبه هامش ربح كبير وأن وضع سعر ضمان قبل الزراعة هو مكسب في حد ذاته وأن زيادة هذه الأسعار واردة في حالة ارتفاع سعر القطن عالميا أو محليا وقت جني المحصول ويأتي ذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل لعودة القطن لمكانته التي يستحقها.

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زيادة مساحة القطن  الموسم  المقبل

 

وأضاف عبدالرحمن أنه يتوقع أن يساهم هذا القرار  في زيادة مساحة القطن  الموسم  المقبل لتصل إلى 500 ألف فدان بعدما انخفضت المساحة في الموسم الحالي إلى 250 ألف فدان ويزرع  القطن  في النصف الأول من مارس في الوجه القبلي والنصف الثاني من مارس في الوجه البحري وبذلك يكون تحديد سعر ضمان قبل الزراعة بوجه كاف ليتسنى للمزارعين دراسة السعر وأخذ قرار الزراعة من عدمه وهذا كان مطلبا هام من مطالبنا خلال الفترة الماضية.


اسعار قنطار القطن

 

واشار ابو صدام إلى أن أسعار قنطار القطن زادت هذا الموسم في آخر مزادات الوجه البحري لـ 14 ألف جنيه للقنطار بسبب زيادة الطلب علي القطن المصري 
وأن تحديد سعر ضمان في حد ذاته خبر سار لكل المزارعين ويساهم في تشجيع المزارعين علي زراعة القطن لان سعر الضمان هو الحد الأدني للتسعير وبذلك سيضمن مزارع القطن البيع بهذا السعر على أقل تقدير وده سعر مرضي وفيه هامش ربح محترم للمزارع فاذا ارتفع السعر العالمي كان ذلك زيادة في ربح المزارع

 

محصول القطن من المحاصيل الاستراتيجية

 

وأكد عبدالرحمن أن محصول القطن من المحاصيل الاستراتيجية الهامه التي تساهم في صناعة وتوفير الاعلاف مما ينمي الثروة الحيوانية 
كما يساهم في توفير الزيوت بما يوفر مليارات من العملة الصعبة التي تستنزف لاستيراد الزيوت وتقوم عليه صناعة الغزل والنسيج كثيفة العماله كما يساهم في خفض البطالة كما أنه محصول مفيد للتربة وبعتبر بديل مناسب عن زراعة الأرز كثير استهلاك المياه

 

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