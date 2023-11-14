زراعة الشيوخ: إعداد تقرير عن زيارة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة وضمه لدراسة "القطن"

قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اللجنة سوف تعد تقريرا عن زيارتها أمس لمجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لإضافته مع الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ بشأن " زراعة القطن..التحديات والمحفزات "، وذلك تمهيدا لاستكمال مناقشة ذلك الملف باجتماعات اللجنة الفترة المقبلة.

أعمال التطوير التى تتم بمصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم، أن الهدف من تلك الزيارة، هو الوقوف علي أعمال التطوير التى تتم بمصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بعدما فتحت اللجنة ملف القطن من خلال الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بهدف إحياء زراعة القطن المصرى وبحث المعوقات أمام ذلك الهدف والعمل علي تذليلها.

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وأشاد الجبلي بما شاهدته اللجنة من تطوير، مشيرا إلي أنها تدعو للفخر بصناعتنا المحلية.



وأكد، أهمية ذلك الملف نظرا لأنه يتعلق بمحصول القطن وصناعة الغزل والنسيج، وهو ما يرتبط به المصريين تاريخيا حيث كانت مصر تتقدم العالم في ذلك الملف، متابعا، والآن أمامنا فرصة كبيرة لاستعادة تلك المكانة من جديد، لاسيما في ظل توافر الإرادة والعزيمة لدى القيادة السياسية التى اتخذت خطوات علي أرض الواقع في ذلك الملف.



وأوضح الجبلي، نستهدف في النهاية، تحقيق التوسع في زراعة القطن مع حصول المزارعين علي هامش ربح مناسب، واستغلال المحصول في الصناعة بشكل جيد وزيادة معدل التصدير في ظل المنافسة العالمية.

وفد برلمانى من أعضاء مجلس الشيوخ



وكان وفد برلمانى من أعضاء لجنتى الزراعة والرى والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى، تفقد أعمال التطوير التى تتم بمجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.



حيث تفقد الوفد مصانع غزل ٤ و٢ و١ ومجمع النسيج والتجهيز والصياغة، ومصنع الغزل والنسيج.



واستمع الوفد، لاستعراض كامل من الدكتور أحمد شاكر الرئيس التنفيذى لشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، عن تاريخ مصانع الغزل والنسيج وخطة التطوير التى تتم، والذى أشار إلي أن الشركة تستهدف إلي تصدير ٨٠ في المائة من الإنتاج، بعد اكتمال عملية التطوير.

وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ

وأكد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بـ مجلس الشيوخ، أهمية الزيارة التى نظمتها لجنة الزراعة والرى بالتنسيق مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، اليوم لمجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة منه بشأن "زراعة القطن المصرى..التحديات والمحفزات".

وأشار السباعى إلى أن ما تم استعراضه ومشاهدته اليوم في الزيارة سيتم إضافته في الدراسة المقدمة منه بشأن التحديات التى تواجه زراعة القطن المصرى، وذلك بهدف الوقوف علي تلك التحديات على أرض الواقع وتقديم الحلول المناسبة، بما يحقق في النهاية الغرض من الدراسة المقدمة بشأن زراعة القطن- التحديات والمحفزات" والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع.