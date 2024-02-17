رئيس حي شرق بالإسكندرية يكلف بمتابعة رفع تراكمات مياه الأمطار

كلف اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق كافة الإدارات المعنية باستمرار متابعة حالة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وتمركزات سيارات وبدالات الصرف الصحي، ورصد أية تراكمات لمياه الأمطار، والعمل على سرعة تصريفها في الحال لحين انتهاء النوة الحالية لمنع حدوث أي إعاقة للحركة المرورية بنطاق الحي.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بسرعة حل مشكلة تراكمات المياه التي قد تطرأ نتيجة تداعيات النوة الحالية التي تتعرض لها المحافظة.

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وتابعت إدارة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي وشركة نهضة مصر، حالة الشوارع والميادين بنطاق الحي وتم رصد تراكمات وشفط المياه على الفور، وكذا الاستجابة لشكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار بنطاق الحي.