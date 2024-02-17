محافظة أسيوط تطلق حملة قريتي هي بيتي للعام التالي بقرية جحدم

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة شاركت في تنفيذ حملة توعوية بعنوان "قريتي هي بيتي" والتي أطلقتها شركة سيمكس مصر "أسمنت أسيوط" للعام التالي على التوالي واستهدفت قرية جحدم التابعة لمركز منفلوط، بهدف رفع الوعي لدى أهالي القرية والتأكيد على أهمية النظافة والمحافظة على البيئة والتعريف بأهمية جمع المخلفات والتخلص منها بطريقة سليمة وأمنة.

وأكد محافظ أسيوط، على أهمية تضافر الجهود بين أجهزة الدولة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني وجمهور المواطنين للحفاظ على البيئة من التلوث ونشر الوعي البيئي لدى أهالي القرى بجانب إشراكهم في أعمال المبادرات المختلفة، لافتًا إلى اهتمامه وتقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرات المجتمعية بكافة مناطق ومراكز وأحياء المحافظة، موجهًا القائمين والمنظمين لهذه المبادرة الناجحة بضرورة تعميمها على مستوى كافة قرى ومراكز المحافظة.

مصانع تدوير المخلفات

وأعلن محافظ أسيوط عن دعمه الكامل لمؤسسات المجتمع المدنى وكافة الجهات المشاركة في حملات التوعية وبرامج تطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة لافتا إلى أنه جاري إنشاء مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة التي تم انشائها بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنيه لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها.

وأشاد محافظ أسيوط،بالحملة التى أطلقتها شركة أسمنت أسيوط - إحدي شركات سيمكس مصر - ضمن مشاركتها المجتمعية، واستهدفت قرية جحدم بمركز منفلوط لرفع وإزالة المخلفات من طرق وأحياء القرية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منفلوط ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، وذلك على غرار ما تقوم به شركة "أسمنت أسيوط" بشكل دوري في مشروع إعادة تدوير المخلفات بقرية منقباد، من خلال توفير الأدوات والمعدات اللازمة للقيام بعملية رفع المخلفات، حيث تم رفع أكثر من 350 طن مخلفات من قرية "جحدم" والمناطق المجاورة لها وذلك بهدف الوصول إلى أسيوط بلا أكوام مخلفات والحفاظ على البيئة في أرجاء المحافظة وصحة أهلها وذلك بمشاركة محمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط ونواب رئيس المركز وإبراهيم سعد مدير إدارة العلاقات العامة والمشاركة المجتمعية بشركة أسمنت أسيوط "سيمكس" ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وعنتر على مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة وفريق العمل بالشركة.

وتم خلال الحملة تكثيف أعمال الكنس ورفع الأتربة الموجودة بشوارع القرية وميادين القرية ورفع المخلفات الموجودة بنقاط التجميع ونقلها إلى مصنع التدوير والتأكيد على إلغاء عدد من نقاط تجميع المخلفات الموجودة بشوارع القرية وزراعة عدد من الأشجار بموقع تلك النقاط لضمان الحفاظ عليها نظيفة وجميلة وعمل لقاءات توعية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالقرية وتوعيتهم بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة من كافة الجوانب.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ مبادرة قريتي هي بيتي العام الماضي بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بمنقباد والاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاضافة الى ان مشروع إعادة تدوير المخلفات الصلبة بقرية منقباد الذي ترعاه سيمكس بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بمنقباد والذي يقوم على جمع المخلفات من أكثر من ٥۰۰۰ مشترك بشكل يومي من المنازل والتي يتم نقلها إلى مصنع سيمكس لإعادة التدوير ويوفر هذا المشروع أكثر من ٥٥ فرصة عمل بشكل دائم، يقوم فريق العمل بجمع قرابة ٢٢ طنا من المخلفات يوميًا من قرية منقباد والقرى المجاورة على مدار السنة.

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