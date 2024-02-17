وصفات من الطبيعة، للعناية بالأظافر وتقويتها، تعد من أفضل الحلول المناسبة، بدلًا من الاستعانة بالمستحضرات التي تحتوي على مواد كيميائية تضر بالأظافر مع الاستخدام لفترات طويلة.

وصفات طبيعية للعناية بالاظافر وتقويتها

وأكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أن هناك وصفات من الطبيعة، للعناية بالأظافر وتقويتها، دون تكاليف مبالغ فيها ترهق الميزانية، وفي نفس الوقت مفعولها سريع، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند مرطب غني يمكن أن يساعد في تقوية الأظافر ومنع تكسرها.

لتقوية الأظافر بزيت جوز الهند، اتبعي الخطوات التالية:

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1. سخني كمية صغيرة من زيت جوز الهند في الميكروويف لبضع ثوانٍ حتى يصبح دافئًا.

2. ادهني زيت جوز الهند على أظافرك وبشرتك.

3. دلكي أظافرك لمدة بضع دقائق.

4. اتركي زيت جوز الهند على أظافرك طوال الليل.

زيت الزيتون

زيت الزيتون هو زيت مرطب آخر يمكن أن يساعد في تقوية الأظافر.

لتقوية الأظافر بزيت الزيتون، اتبع الخطوات التالية:

1. سخني كمية صغيرة من زيت الزيتون في الميكروويف لبضع ثوانٍ حتى يصبح دافئًا.

2. ادهني زيت الزيتون على أظافرك وبشرتك.

3. دلكي أظافرك لمدة بضع دقائق.

4. اتركي زيت الزيتون على أظافرك طوال الليل.

عصير الليمون

عصير الليمون مصدر غني بفيتامين سي، الذي يمكن أن يساعد في تقوية الأظافر ومنع التقصف.

لتقوية الأظافر بعصير الليمون، اتبع الخطوات التالية:

1. اعصري ليمونة واحدة.

2. اغمس أظافرك في عصير الليمون لمدة دقيقة واحدة.

3. اشطفي أظافرك بالماء.

4. كرري هذه العملية كل يوم.

خل التفاح

خل التفاح هو مضاد للفطريات يمكن أن يساعد في منع التهابات الأظافر.

لتقوية الأظافر بخل التفاح، اتبع الخطوات التالية:

1. امزجي أجزاء متساوية من خل التفاح والماء.

2. انقعي أظافرك في المحلول لمدة 5 دقائق.

3. اشطفي أظافرك بالماء.

4. كرري هذه العملية كل يوم.

زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي هو زيت أساسي مضاد للبكتيريا والفطريات يمكن أن يساعد في علاج ومنع التهابات الأظافر.

لتقوية الأظافر بزيت شجرة الشاي، اتبع الخطوات التالية:

1. أضيفي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى وعاء من الماء الدافئ.

2. انقعي أظافرك في المحلول لمدة 5 دقائق.

3. اشطفي أظافرك بالماء.

4. كرري هذه العملية كل يوم.

العناية بالاظافر

نصائح هامة

تجنبي استخدام مزيل طلاء الأظافر الذي يحتوي على الأسيتون.

ارتدي قفازات عند استخدام المنظفات القاسية.

تناولي نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالفواكه والخضروات.

اشربي الكثير من الماء.

احصلي على قسط كافٍ من النوم.