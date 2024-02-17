السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بالإسماعيلية (صور)

استمرار إزالة التعديات
استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، فيتو

رصدت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية، التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بدون ترخيص، وتنفيذ قرار الإزالة، تحت قيادة اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.  

متحف آثار الإسماعيلية يستقبل عددا من الوفود الأجنبية (صور)

السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يتفقد معرض أهلًا رمضان (صور)

إزالة التعديات بقرية المحسمة القديمة 

وقامت الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة، بمركز ومدينة القصاصين  بإزالة فورية لمبنى من الطوب الأبيض على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص، على مساحة 80 مترا، وتمت الإزالة بحضور نائب رئيس المركز والمدينة، رئيس الوحدة المحلية للقرية، والقسم الهندسي. 

Advertisements

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

تنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية 

كما قامت الوحدة المحلية لقرية أم عزام بتنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية لأعمدة خرسانية بالدور الأول علوي لبناء بدون ترخيص بعزبة المغاربة، وتمت الإزالة بحضور رئيس القرية والقسم الهندسي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

مركز ومدينة القنطرة غرب 

كما تم إيقاف محاولة تعدٍّ بالبناء على أرض زراعية بقرية أبوطفيلة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.  

ومن جهة أخرى وخلال المرور اليومي بنطاق حي ثالث تبين وجود مواد للبناء بمنطقة إبراهيم سلامة بدون ترخيص، وعلى الفور تم التحفظ على المواد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. 

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التصدي ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء. 

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد. 

وعلى صعيد آخر كان اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، أكد على تكثيف حملات المرور على الإعلانات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اجتماعًا برئاسته للجنة العليا للإعلانات، والخاص بتنظيم ومباشرة الدعاية والإعلان داخل نطاق محافظة الإسماعيلية، بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديري التخطيط العمراني والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري وممثلي الحسابات العامة والخاصة بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة ومديري الإعلانات. 

عرض الموقف المالي للجنة 

وخلال الاجتماع، تم عرض الموقف المالي للجنة وما تم تحصيله، اعتبارًا من بداية العام الحالي وحتى تاريخه، بالإضافة إلى عدد من الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية  للإعلانات بنطاق كل منهم.  

الاطلاع على موقف التداخل في الإعلانات 

كما تم مناقشة الإجراءات الجاري اتخاذها بشأن موقف التداخل في الإعلانات المقامة على الطرق بين المحافظة وهيئة الطرق والكباري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاشغالات التعديات التصدي لمحاولات البناء المخالف الاسماعيلية بالاسماعيلية الوحدات المحلية بالإسماعيلية

مواد متعلقة

متحف آثار الإسماعيلية يستقبل عددا من الوفود الأجنبية (صور)

الإرشاد البيطري بالإسماعيلية ينظم ندوة حول التأمين على الماشية (صور)

السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يتفقد معرض أهلًا رمضان (صور)

وكيل تعليم الإسماعيلية يوجه بمواصلة مجموعات الدعم بالمدارس

الأكثر قراءة

زحام ومشاجرات أمام أبواب معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة والعارضون يمتنعون عن البيع (فيديو)

رئيس الشرقية للدخان: رفعنا الأسعار بعد وصول طن أعقاب السجائر لـ12 ألف دولار (فيديو)

أغرب جريمة في 2024، قصة إيهاب أشرف طالب الدقهلية المقتول.. العثور على نصف الجثة واختفاء الجزء الآخر.. والأمن يتوصل لـ تفاصيل مهمة

مصدر أمني يكشف قرارا جديدا بإيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد

إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

أخبار الحوادث اليوم: تغريم رضا عبد العال.. معاقبة المقاول محمد علي وعناصر خلية الجوكر.. وإيقاف حكم حبس مرتضى منصور

شقيق مريم مجدي ضحية حادث سويسرا يكشف مفاجأة صادمة عن مصير بناتها

بحثا عن كيس سكر وزجاجة زيت، تدافع المواطنين على معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 18-2-2024 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 18-2-2024 أبراج الميزان والعقرب والقوس

العثور على جيتار فقده بول مكارتني قبل 50 عامًا

تجار المخدرات المغاربة يوقفون بيع الحشيش إلى إسرائيل تضامنا مع غزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تقترب من 4 ملايين جنيه.. أسعار سيارات كيا فى مصر بعد الزيادات الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الإسلام ساند المرأة وميزها وأعطاها جميع حقوقها

تفسير حلم الكسب الحرام في المنام وعلاقته بحدوث خلافات عائلية كبيرة

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية