استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بالإسماعيلية (صور)

رصدت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية، التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بدون ترخيص، وتنفيذ قرار الإزالة، تحت قيادة اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

إزالة التعديات بقرية المحسمة القديمة

وقامت الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة، بمركز ومدينة القصاصين بإزالة فورية لمبنى من الطوب الأبيض على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص، على مساحة 80 مترا، وتمت الإزالة بحضور نائب رئيس المركز والمدينة، رئيس الوحدة المحلية للقرية، والقسم الهندسي.

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جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

تنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية

كما قامت الوحدة المحلية لقرية أم عزام بتنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية لأعمدة خرسانية بالدور الأول علوي لبناء بدون ترخيص بعزبة المغاربة، وتمت الإزالة بحضور رئيس القرية والقسم الهندسي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

مركز ومدينة القنطرة غرب

كما تم إيقاف محاولة تعدٍّ بالبناء على أرض زراعية بقرية أبوطفيلة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

ومن جهة أخرى وخلال المرور اليومي بنطاق حي ثالث تبين وجود مواد للبناء بمنطقة إبراهيم سلامة بدون ترخيص، وعلى الفور تم التحفظ على المواد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التصدي ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

وعلى صعيد آخر كان اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، أكد على تكثيف حملات المرور على الإعلانات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اجتماعًا برئاسته للجنة العليا للإعلانات، والخاص بتنظيم ومباشرة الدعاية والإعلان داخل نطاق محافظة الإسماعيلية، بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديري التخطيط العمراني والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري وممثلي الحسابات العامة والخاصة بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة ومديري الإعلانات.

عرض الموقف المالي للجنة

وخلال الاجتماع، تم عرض الموقف المالي للجنة وما تم تحصيله، اعتبارًا من بداية العام الحالي وحتى تاريخه، بالإضافة إلى عدد من الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية للإعلانات بنطاق كل منهم.

الاطلاع على موقف التداخل في الإعلانات

كما تم مناقشة الإجراءات الجاري اتخاذها بشأن موقف التداخل في الإعلانات المقامة على الطرق بين المحافظة وهيئة الطرق والكباري.