متحف آثار الإسماعيلية يستقبل عددا من الوفود الأجنبية (صور)

يواصل متحف آثار الإسماعيلية، استقباله للزيارات من المصريين والأجانب على مدار اليوم، حيث استقبل المتحف عدد من الزوار من الوفود القادمة من شرق آسيا وأوروبا عبر الرحلات السياحية للقيام بجولة إرشادية داخل قاعات المتحف للتعرف على التاريخ الأثري لمنطقة القناة وسيناء.

التعرف على القطع الأثرية المعروضة

وخلال الزيارة تفقد الزوار قاعات المتحف منها قاعة العرض المتحفي والقاعة الجنائزية وقاعة التحنيط والتي يعرض بها بعض المومياوات التي عثر عليها خلال عمليات الحفائر بالمناطق الأثرية بإقليم القناة وسيناء.

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جانب من الزيارات، فيتو

جانب من الزيارات، فيتو

الاحتفال بعام 2024

وكان قد نظم متحف آثار الإسماعيلية، في وقت سابق احتفالية السنة الميلادية 2024.حيث تضمن برنامج الاحتفالية جولة إرشادية للتعريف بماهية المتحف والسلوك المتبع عند زيارة المتحف بأسلوب مبسط من خلال مسرح عرائس.

كما تم خلال الفعالية تسليط الضوء على أهم القطع الأثرية المعروضة بأسلوب يتناسب مع الفئة العمرية، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الفنية تضمنت الرسم والتلوين.

جانب من الزيارات، فيتو

جانب من الزيارات، فيتو

وعلى صعيد آخر نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في وقت سابق الملتقى الترويجي الأول لمصر كمقصد لسياحة اليخوت والذي يشارك به مجموعة من الخبراء الدوليين في سياحة اليخوت الفائقة، والأنشطة المرتبطة بها، بالإضافة إلى عدد من قائدي اليخوت، وممثلين عن شركات تأجير اليخوت، وخبراء إنشاء وتشغيل مراين، وكُتاب متخصصين في هذا المجال.

الملتقى الترويجي الأول لمصر كمقصد لسياحة اليخوت

وعلى هامش هذا الملتقى تم تنظيم زيارات تعريفية للمشاركين لمدن كل من القاهرة والجيزة والعين السخنة والغردقة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ والإسكندرية لتعريفهم بالمنتجات السياحية في مصر والمقومات التي تجعل منها مقصدًا لسياحة التنقل باليخوت.

جانب من الزيارات، فيتو

جانب من الزيارات، فيتو

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على ملف سياحة اليخوت أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الترويج لسياحة اليخوت في مصر والتي تنفذها وزارة السياحة والآثار من خلال الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في ضوء التوجيهات الرئاسية بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، لافتًا إلى أن تنظيم هذا الملتقى هو نتيجة للجهود التي بذلتها الوزارة على هامش معرض موناكو الدولي لليخوت والذي شاركت فيه مصر خلال بسبتمبر الماضي.

الترويج السياحي لسياحة اليخوت

وأضاف أنه في إطار الترويج لما تتمتع به مصر من مميزات ومقومات جاذبه لمنتج سياحة اليخوت فإنه خلال الزيارات التعريفية لهؤلاء المتخصصين سوف يتم إلقاء الضوء على الأماكن السياحية والأثرية في مصر، وما تقوم به الدولة المصرية لتسهيل إجراءات دخول السائح القادم بواسطة اليخت وإبحار وخروج اليخوت، ووضع آليات لتسهيل الإجراءات والتي من بينها النافذة الواحدة لسياحة اليخوت المصرية التي أطلقتها وزارة النقل والتي يتمثل فيها جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات المطلوبة لدخول اليخوت الأراضي المصرية.

جانب من الزيارات، فيتو

جانب من الزيارات، فيتو

ومن جانبها، أوضحت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن المشاركين بالملتقى قاموا بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري الكبير، ومنطقة أهرامات الجيزة، وشارع المعز بالقاهرة التاريخية.

كما زاروا مارينا الجلالة بالعين السخنة وعدد من المراين الأخرى بمدينة الغردقة، وذلك بهدف تقييم مدى جاهزيتها لاستقبال اليخوت الفائقة والتي تعد الأعلى قيمة في هذا النوع من السياحة تمهيدًا للبدء في الترويج لمصر كمقصد لسياحة التنقل باليخوت الفائقة ومستأجريها في البحر الأبيض المتوسط.

جانب من الزيارات، فيتو

وأضافت أنه من المقرر أن المشاركين بالملتقى قاموا بالعديد من الزيارات لأماكن سياحية وأثرية أخرى في مصر بالإضافة إلى عقد مجموعة من الاجتماعات مع المعنيين بسياحة اليخوت في مصر من جميع الجهات المعنية.