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اقتصاد

رابطة تجار السيارات تكشف أسباب ارتفاع مبيعات العلامات الفارهة بالسوق المصري

مرسيدس، فيتو
مرسيدس، فيتو

سيارات مرسيدس، حالة من التعجب الشديد تسيطر على المستهلكين وتجار السيارات داخل السوق المصري بعد استحواذ العلامة الألمانية مرسيدس على مبيعات السيارات الملاكي للشهر الثاني على التوالي بالرغم من ارتفاع أسعارها واقترابها من ملايين الجنيهات، إلا أن المستهلك المصري حرص على اقتناء السيارة الألمانية وتفضيلها على العلامات الصينية والكورية واليابانية ايضًا.

وعلق أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، على أسباب ارتفاع مبيعات مرسيدس خلال نهاية عام 2023  وبدايات العام الجديد 2024، قائلا: "مبيعات السيارات الأخرى تراجعت بشكل كبير مع اختفاء الكثير من الموديلات، وهو الأمر الذي ساهم في احتلال سيارات مرسيدس نصيب الأسد داخل وحدات الترخيصات". 

ارتفاع مبيعات مرسيدس في مصر 

وأوضح  أبو المجد، أن تصدر مرسيدس المركز الأول في مبيعات السيارات بسبب زيادة أسعار الفئات المتوسطة والاقتصادية التي باتت تقترب في أسعار  العلامات الفاخرة من مرسيدس وبي إم دبليو، وأصبح المستهلك المصري أكثر نضجا ومعرفة بأوضاع السوق وقدرتها على المقارنة السعرية  بين مختلف الطرازات، بالإضافة إلى فرق الأسعار بين العلامات الفاخرة والسيارات الاقتصادية أصبح طفيفا جدا.

تواجد مرسيدس على قمة مبيعات سوق السيارات في مصر

وتابع رئيس رابطة السيارات، أن  أزمة  السيارات الحالية لم تؤثر على السيارات الفاخرة في السوق المصري ولكنها ساهمت في ارتفاع مبيعاتها ويشير ذلك لتغير فكر المستهلك المصري تجاه قطاع السيارات، لافتا إلى أن السيارات الاقتصادية والمتوسطة تأثرت بدرجة كبيرة بارتفاع الأسعار، والدليل على ذلك تصدر مرسيدس المبيعات لشهرين على التوالي.

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وقال إن مشتري السيارات الفاخرة وحدهم المستهلكون فيها يمكنهم التكيف مع الأسعار في ظل ارتفاعها وهو بعكس ما يحدث في باقي فئات السيارات الأخرى الاقتصادية والمتوسطة حيث من الصعب على المتعاملين في هذه الفئات التكيف مع زيادات الأسعار، والمشترون في الفئات المتوسطة والاقتصادية لم يعد بمقدورهم تقريبًا شراء السيارات.

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