رابطة تجار السيارات تكشف أسباب ارتفاع مبيعات العلامات الفارهة بالسوق المصري

سيارات مرسيدس، حالة من التعجب الشديد تسيطر على المستهلكين وتجار السيارات داخل السوق المصري بعد استحواذ العلامة الألمانية مرسيدس على مبيعات السيارات الملاكي للشهر الثاني على التوالي بالرغم من ارتفاع أسعارها واقترابها من ملايين الجنيهات، إلا أن المستهلك المصري حرص على اقتناء السيارة الألمانية وتفضيلها على العلامات الصينية والكورية واليابانية ايضًا.

وعلق أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، على أسباب ارتفاع مبيعات مرسيدس خلال نهاية عام 2023 وبدايات العام الجديد 2024، قائلا: "مبيعات السيارات الأخرى تراجعت بشكل كبير مع اختفاء الكثير من الموديلات، وهو الأمر الذي ساهم في احتلال سيارات مرسيدس نصيب الأسد داخل وحدات الترخيصات".

ارتفاع مبيعات مرسيدس في مصر

وأوضح أبو المجد، أن تصدر مرسيدس المركز الأول في مبيعات السيارات بسبب زيادة أسعار الفئات المتوسطة والاقتصادية التي باتت تقترب في أسعار العلامات الفاخرة من مرسيدس وبي إم دبليو، وأصبح المستهلك المصري أكثر نضجا ومعرفة بأوضاع السوق وقدرتها على المقارنة السعرية بين مختلف الطرازات، بالإضافة إلى فرق الأسعار بين العلامات الفاخرة والسيارات الاقتصادية أصبح طفيفا جدا.

تواجد مرسيدس على قمة مبيعات سوق السيارات في مصر

وتابع رئيس رابطة السيارات، أن أزمة السيارات الحالية لم تؤثر على السيارات الفاخرة في السوق المصري ولكنها ساهمت في ارتفاع مبيعاتها ويشير ذلك لتغير فكر المستهلك المصري تجاه قطاع السيارات، لافتا إلى أن السيارات الاقتصادية والمتوسطة تأثرت بدرجة كبيرة بارتفاع الأسعار، والدليل على ذلك تصدر مرسيدس المبيعات لشهرين على التوالي.

Advertisements

وقال إن مشتري السيارات الفاخرة وحدهم المستهلكون فيها يمكنهم التكيف مع الأسعار في ظل ارتفاعها وهو بعكس ما يحدث في باقي فئات السيارات الأخرى الاقتصادية والمتوسطة حيث من الصعب على المتعاملين في هذه الفئات التكيف مع زيادات الأسعار، والمشترون في الفئات المتوسطة والاقتصادية لم يعد بمقدورهم تقريبًا شراء السيارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.