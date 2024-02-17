باحث: تجويع الفلسطينيين سلاح إسرائيل للضغط على حماس والوضع أصبح مأساة

قال عواد الجعفري، الكاتب والباحث الفلسطيني أن تجويع الفلسطينيين سلاح إسرائيل للضغط على حماس، لافتا إلى أن مجرد مشاهدة الفيديوهات للأوضاع في القطاع تكشف عن فداحة المأساة.

تجويع الفلسطينيين في صالح إسرائيل

وأوضح الكاتب الفلسطيني أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترى أن وصول المساعدات إلى غزة بكميات كبيرة سيخفف الضغط على حركة حماس ولن يجبرها على تقديم تنازلات، مضيفا: هي تعتقد أن تجويع الفلسطينيين سيؤدي إلى نتيجة تصب في مصلحتها.

واستكمل: لم يعد الأمر يقف عند الحكومة الإسرائيلية، فالمستوطنون أيضًا نزلوا إلى الشوارع واعترضوا سبل الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى أهل غزة الذين يعانون الأمرين في حرب إبادة مستمرة منذ أكثر من 130 يومًا، وأحد أسلحتها التجويع، مردفا: ربما يكون نزول المستوطنين حيلة إسرائيلية لمنع وصول الطعام والدواء للغزيين.

Advertisements

موقف حلفاء إسرائيل من تجويع الفلسطينيين

واختتم: على أي حال، إذا كانت إسرائيل ومستوطنوها يرون في التجويع سلاحًا، فبكل تأكيد سيكون ذلك موقف حلفائها، لكن هؤلاء يريدون أقنعة تخفي قبح سياساتهم، على حد قوله.

الرد الإسرائيلي تخطى الحدود

كانت صحيفة فايننشال تايمز أكدت أن صبر الرئيس الأمريكي جو بايدن على الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بدأ ينفد وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أنه بعد أيام فقط من وصفه سلوك الرد الإسرائيلي على هجمات حماس في 7 أكتوبر بأنه "تخطى السقف" (تخطى الحدود)، قدم الرئيس الأمريكي طلبًا محددًا وإجابة فورية حتى يوم الإثنين.

وقال بايدن إن العملية العسكرية المخطط لها في رفح، المدينة الواقعة على طول الحدود مع مصر والتي لجأ إليها 1.5 مليون شخص - أكثر من نصف سكان غزة - بحثًا عن ملاذ بعد أن أجبروا على ترك منازلهم، "لا ينبغي أن تستمر"، دون "خطة ذات مصداقية لضمان عدم تعرض الأشخاص هناك للأذى، مردفا: إنهم مكشوفون وضعفاء وبحاجة إلى حماية".