الجمعة 16 فبراير 2024
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خارج الحدود

بايدن يحذر من غزو بري واسع النطاق فى غزة ويطالب بوقف إطلاق النار

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال كلمة ألقاها اليوم الجمعة: "أدعو مجلس النواب للتحرك بشكل سريع لإقرار مساعدات لأوكرانيا، وسنواصل العمل من أجل تقديم المساعدات إلى كييف".

بايدن يعلق على وفاة أقوى معارض لبوتين 

وأضاف بايدن: بوتين يتحمل المسؤولية الكاملة عن مقتل نافالني، ومن الممكن أن يكون المعارض الروسي  تعرض للتسميم داخل سجنه.

وتابع: “نفكر فيما يجب أن نفعله ضد  روسيا وندرس الكثير من الخيارات، وذلك بعد وفاة أقوى معارض للرئيس بوتين”.

وذكر بايدن: "آمل ألا ينفذ الإسرائيليون أي غزو بري واسع النطاق بقطاع غزة ويجب تنفيذ وقف مؤقت لإطلاق النار لإخراج المحتجزين في غزة".

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وفي السياق ذاته قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط، ولا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، دون حل الدولتين.


خطة أمريكية لحل الدولتين 

وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي أن واشنطن تسعى لإنهاء التصعيد في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن.

وتأتي تلك التصريحات بعدما كشفت تقارير إعلامية عن وجود خطة أمريكية لإقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها في الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول العربية يعدون خطة مفصلة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين دولة الاحتلال والفلسطينيين يتضمن "جدولا زمنيا محددا" لـ إقامة دولة فلسطينية.

ووفقا للصحيفة الأمريكية فأن الإعلان عن الخطة قد يأتي في الأسابيع القليلة المقبلة. وأضافت الصحيفة  نقلا عن مسئولين أمريكيين وعرب، أن مفتاح الخطة وإعلانها سيكون التوصل إلى وقف إطلاق نار مبدئي بين دولة الاحتلال وحماس.

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بايدن الرئيس الأمريكى أوكرانيا كييف بوتين روسيا

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