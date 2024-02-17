السبت 17 فبراير 2024
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اقتصاد

المصري للتأمين يطالب الشركات بضرورة الإفصاح عن معايير الاستدامة

علاء الزهيري رئيس
علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، فيتو

كشف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، أنه تنشأ المخاطر المادية المزمنة من التحولات الطويلة الأجل في الأنماط المناخية بما في ذلك التغيرات في هطول الأمطار ودرجة الحرارة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وانخفاض توافر المياه وفقدان التنوع البيولوجي والتغيرات في إنتاجية التربة.

وأشار إلى أنه تحمل هذه المخاطر آثارًا مالية على المنشآت، مثل الضرر المباشر على الأصول، والآثار غير المباشرة لتعطيل سلسلة التوريد والتغيرات في توافر المياه ومصادرها وجودتها؛ والتغيرات الشديدة في درجات الحرارة التي تؤثر على مباني الكيانات وعملياتها وسلسلة التوريد واحتياجات النقل وسلامة الموظفين.

ويُطلب من المنشأة أيضًا الكشف عن المعلومات التي تمكن المستخدمين الأساسيين من فهم مدى مرونة استراتيجية المنشأة ونموذج أعماله في مواجهة التغيرات أو التطورات أو حالات عدم اليقين المتعلقة بالمناخ.

ايضاُ عند الإفصاح عن كيفية تخطيط الجهة لتحقيق أي أهداف متعلقة بالمناخ قد حددتها أو مطلوب منها تحقيقها، يتعين عليها الإفصاح عن:
أي أنشطة تساعد على التخفيف والتكيف المباشر لاحداث حالية ومتوقعة.
أي أنشطة تساعد على التخفيف والتكيف الغير مباشر لاحداث حالية ومتوقعة.
كيفية قيام المنشأة بتوفير الموارد، أو خططه لتوفير الموارد لأنشطة التخفيف والتكيف المتبعة.
جدير بالذكر أنه يوجد سبع فئات من مقاييس عبر الصناعة مدرجة في الفقرة 29 من معيار S2، والتي تشمل كلا من المكونات الكمية والنوعية التي يتعين على المنشآت الإفصاح عنها، إذا كانت جوهرية، وهم:

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  • انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) - يتم قياسها وفقًا لمعايير الشركة الخاصة ببروتوكول الغازات الدفيئة، حيث يتطلب المعيار الدولي S2 من المنشأة القياس والكشف عن النطاق 1 والنطاق 2 والنطاق 3 من انبعاثات الغازات الدفيئة وفقًا لمعايير الشركة الخاصة ببروتوكول الغازات الدفيئة، ما لم تتطلب السلطة القضائية من المنشأة استخدام طريقة مختلفة. ويتم التعبير عن هذه الإفصاحات بالأطنان المترية من ثاني أكسيد الكربون.
  • مخاطر التحول المتعلقة بالمناخ - الإفصاح عن مدى ضعف الأصول أو الأنشطة التجارية بالقيمة المطلقة والنسبة المئوية (على سبيل المثال، المبلغ والنسبة المئوية لإيرادات المنشأة من تعدين الفحم).
  • المخاطر المادية المتعلقة بالمناخ – الإفصاح عن مدى ضعف الأصول أو الأنشطة التجارية بالقيمة المطلقة والنسبة المئوية (على سبيل المثال، المبلغ والنسبة المئوية لمحفظة ممتلكات المنشأة في منطقة معرضة للفيضانات).
  • الفرص المتعلقة بالمناخ - الإفصاح عن حجم ونسبة الأصول أو الأنشطة التجارية المتوافقة مع الفرص المرتبطة بالمناخ (على سبيل المثال، تدفق إيرادات المنشأة من الخدمات التي تدعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون).
  • توزيع رأس المال – الإفصاح عن المبلغ الذي تستخدمه المنشأة تجاه المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ (على سبيل المثال، المبلغ الذي استثمرته المنشأة في البحث والتطوير للمنتجات منخفضة الكربون، كنسبة مئوية من الإيرادات السنوية).
  • أسعار الكربون الداخلية – أسعار الكربون المستخدمة في تحديد تكلفة الانبعاثات بالطن المتري، بما في ذلك كيفية استخدام الكيان لهذا التسعير لاتخاذ القرار.
  • المكافآت – النسبة المئوية لمكافآت الإدارة التنفيذية في الفترة الحالية المرتبطة بالاعتبارات المتعلقة بالمناخ؛ بالإضافة إلى ذلك، الاعتبارات النوعية لكيفية عوامل الأجور في الاعتبارات المتعلقة بالمناخ.
    اثر اعتماد شركات التأمين للمعيارين S1 وS2

إن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية S1 وS2 يجلب معه الكثير من الإيجابيات، على سبيل المثال:


 - تحسين الشفافية وقابلية المقارنة لمعلومات الاستدامة، مما يسمح للمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين باتخاذ قرارات أكثر استنارة.

  • تساعد هذه المعايير شركات التأمين على تحديد وإدارة المخاطر المتعلقة بالاستدامة والمناخ، مما يؤدي إلى تحسين القدرة على الصمود على المدى الطويل.
  • عند اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية S1 وS2، يمكن للمؤسسات أيضًا تعزيز سمعتها ومصداقيتها داخل السوق، مما يدل على التزام حقيقي بالممارسات المستدامة والمسؤولة.

ايضًا يوجد بعض التحديات التي قد تواجه الشركات، على سبيل المثال:

التحديات الرئيسية والتي تتمثل في الحاجة إلى تكييف نظم المعلومات وإعداد التقارير الحالية مع المتطلبات الجديدة. والذي يتطلب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والعمالة.

حاجة الشركة على التغلب على تعقيدات دمج اعتبارات الاستدامة والمناخ.

اخيرًا، التحدي المتأصل في تفسير وتطبيق المعايير، خاصة في المجالات التي قد تكون فيها تلك المفاهيم مستجدة، الأمر الذي يتطلب حكمًا دقيقًا من قبل الشركة. 

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