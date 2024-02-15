تنفيذ 34 ألف فيلا وإسكان فاخر ومختلط بالعاصمة الإدارية

كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تم وجار تنفيذ 34191 وحدة ما بين فيلات وإسكان فاخر وإسكان مختلط بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وحذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين، من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تنشرها بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن بيع وحدات إدارية وتجارية، فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستغل تلك الصفحات صور وفيديوهات أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف خداع وتضليل المواطنين.

ودعا الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، المواطنين، للحرص على استثماراتهم، والتحقق من صحة المعلومات قبل الإقدام على التعامل مع تلك الإعلانات الوهمية، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، وتشمل الإعلانات التي تنشرها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الصحف الرسمية، والبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الإسكان، ويتم نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حرص الهيئة على مصالح وأموال المواطنين، وعدم تعرضهم للنصب والتضليل من قبل الصفحات والإعلانات الوهمية التي تستغل إسم ومشروعات الوزارة والهيئة فى خداع المواطنين، مشددًا على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال تلك الصفحات والإعلانات الوهمية.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الطرح التكميلي لشقق الإسكان المتميز والتي تطرحها بمدينة العبور الجديدة.

ومن المقرر أن يضم الطرح 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 89 و93 م2، بمدينة العبور الجديدة، والتخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، على عكس الطرح الأصلي الذى كان عن بأسبقية الحجز إلكترونيًّا.

وأكد الوزارة ان التقديم يقتصر على للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث، والتي سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

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والطرح يأتي في إطار توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أنماط الوحدات السكنية للمواطنين بما يتلاءم مع إمكاناتهم ويناسب احتياجاتهم.

وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال سداد 20 % + (1 % مصاريف إدارية، و0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية، وسداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد باقى ثمن الوحدة (70 %) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 سنوات) محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2 % طبقًا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة، كما أنه لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ويتم استكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته للعاصمة الصينية "بكين"، للاطلاع على أحدث نظم إدارة وتشغيل وتسويق المناطق المركزية للأعمال، الموقف المالي والتنفيذي لمنطقة الأعمال المركزية، الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الجهات الممولة للمشروع، وذلك بحضور سفير مصر بجمهورية الصين الشعبية، السفير عاصم حنفي، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية.

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من المشروعات الكبرى التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنها 24 مدينة جديدة، يتم تنفيذها من 2014، إضافة إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية المنتشرة فى مختلف المدن الجديدة، والعديد من المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.

من جانبه أكد السفير عاصم حنفي، قوة العلاقات المتينة التي تربط بين مصر والصين، وأن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يلقى دعمًا واهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الصيني، شي جين بينج، كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، تفاصيل هذا المشروع فى لقاءاته مع كبار المسؤولين الصينيين، نظرا لما يمثله هذا المشروع من علامة مميزة للتعاون المصري الصيني في الوقت الحاضر، مشيدا في الوقت نفسه بالزيارة التي يقوم بها وزير الإسكان حاليًّا للصين، لمتابعة أحدث نظم الإدارة والتشغيل والتسويق، وكذا الاجتماع ومناقشة تفاصيل المشروع مع الجهات الممولة.