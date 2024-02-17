السبت 17 فبراير 2024
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حوادث

ضبط مهندس لإدارته شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص بالسلام

شبكة توزيع انترنت،فيتو
شبكة توزيع انترنت،فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مهندس لإدارته شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين بدون ترخيص.

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وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مهندس) بإنشاء وتشغيل شبكة لإعادة توزيع الإنترنت نظير مبالغ مالية من المواطنين بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، متخذًا من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه.  

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالعقار المشار إليه، وعُثر بحوزته على (الأجهزة المستخدمة فى إدارة الشبكة المشار إليها)، وبمواجهته إعترف بنشاطه وحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

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جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

 

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