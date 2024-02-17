السبت 17 فبراير 2024
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حوادث

حالة الطرق اليوم، تعرف على الحركة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

حالة الطرق اليوم،
حالة الطرق اليوم، انتظام الحركة المرورية بمحاور وميادين القا

سادت حالة من الانتظام فى حركة السير صباح اليوم السبت، بشوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أوالصحراوية والزراعية، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير، ومواجهة أى عوائق من شأنها التأثير السلبى على حركة المرور.

 

حالة الطرق اليوم 17فبراير 2024

وشهد شارع الهرم الرئيسى سيولة في حركة السيارات تزامنا مع مناطق أعمال إنشاء محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

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كما ظهرت مرونة بمنطقة مشعل وشارع العشرين حتى الطالبية وكوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.

كما شهد شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة سيولة مرورية.


حالة المرور اليوم

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو بالقاهرة، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.


وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كما انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

 

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