اختتام الأسبوع العربي للبرمجة بمشاركة وفود 14 دو

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو- ألكسو- إيسيسكو)، انطلاق فعاليات الحفل الختامي للأسبوع العربي للبرمجة في دورته الثالثة، تحت عنوان "اللغة العربية والإبداع الرقمي"، اليوم السبت، بحضور وفود من ١٤ دولة عربية هي (الإمارات – الأردن – البحرين – الكويت – اليمن – ليبيا – فلسطين – عمان – سوريا – لبنان – تونس – قطر – المغرب – الجزائر) بمُشاركة وفود رفيعة المُستوى، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة الأزهر الشريف، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والجمعية التونسية للمُبادرات التربوية، بمقر مركز مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر.

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الأسبوع العربي للبرمجة

من جانبه، أكد الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن مُسابقات الأسبوع العربي للبرمجة في دورتها الثالثة لعام ٢٠٢٣ شهدت مُشاركات كثيفة من قبل الوطن العربي، حيث بلغ عدد المُشاركين ما يقرب من ٣ ملايين طالب ومعلم بالوطن العربي، مؤكدًا أن الدورة الثانية لهذا المشروع لعام ٢٠٢٢ شهدت مُشاركة ما يقرب من ٢ مليون طالب ومُعلم، كما شهدت الدورة الأولى للأسبوع العربي للبرمجة في عام ٢٠٢١ مُشاركة ما يقرب من ٢٠٠ ألف مُشارك من الوطن العربي.

اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة

وأشار رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، إلى أن الهدف من مشروع الأسبوع العربي للبرمجة، هو تعزيز قدرة الطفل العربي على استيعاب مفاهيم وأساليب التقانات الحديثة، ومساعدة المعلمين والتلاميذ بالوطن العربي على إبراز طاقاتهم وقدراتهم في مجال التكنولوجيات الحديثة والبرمجة الإلكترونية، بالإضافة إلى تأهيل المدرسين المُشاركين في هذا الحدث بجميع اختصاصاتهم ومستويات تدريسهم عبر برنامج تدريبي تم إعداده للغرض، فضلًا عن توفير بيئة تعليمية بأسلوب ممتع ويسير يساعد في تعليم أساسيات البرمجة لكل الأعمار وخاصة الناشئين منهم لتكون فرصة أمامهم لفتح آفاق نحو تخصصات جديدة تواكب التطور التكنولوجي السريع ويؤهلهم الى الدخول فى سوق العمل العالمي.

كما ثمن المُشرف على اللجنة الوطنية الجهود التي بُذلت من قِبل الجهات المُتعاونة في هذا المشروع، مؤكدًا أن الحفل الختامي سيشهد تكريم الوفود العربية المُشاركة في حفل الختام.