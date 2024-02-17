السبت 17 فبراير 2024
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أخبار مصر

غدا، معرض للمنتجات المصرية بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس "معرض المنتجات المصرية"، برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

 

وينظم المعرض فى الفترة من ١٨ إلى ٢٩ من فبراير الجاري بالحرم الرئيسي أمام كلية العلوم؛ بمشاركة عدد من الشركات التي تقدم تخفيضات خاصة لرواد المعرض من منتسبي الجامعة.

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وفي سياق آخر نظم قسم الأورام بـ طب عين شمس ندوة حوارية توعوية للاحتفال باليوم العالمي للسرطان، ويأتي ذلك في إطار النشاط العلمي والحرص المجتمعي لكلية طب عين شمس، وذلك تحت رعاية الدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس وأ.د.هالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة.

 

طب عين شمس  تحتفل باليوم العالمي للسرطان وتوضح طرق الوقاية

وافتتحت الدكتورة هالة سويد الندوة بتوضيح الدور الحيوي المقدم من مستشفيات جامعة عين شمس فى الكشف المبكر وعلاج الأورام والمساهمة بالمبادرات الرئاسية والاهتمام برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام بجميع الأقسام كأولوية بخطة تطوير مستشفيات جامعة عين شمس.

 

واستهلت لبنى عز العرب الندوة بإلقاء محاضرة عن الشائعات والمفاهيم الخاطئة عن الكشف المبكر وعلاج السرطان.

كما أوضحت نشوى فؤاد كيفية الوقاية من الأورام باتباع نظام صحى سليم ثم تبع ذلك مناقشة مفتوحة بالاجابة عن أسئلة الحضور بصورة مبسطة للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن السرطان.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للسرطان هي مبادرة عالمية لزيادة التوعية بمرض السرطان تحت شعار ( سد فجوة الرعاية )، حيث يتم السعي إلى إنقاذ الملايين من الوفيات التي يمكن الوقاية منها سنويًّا من خلال زيادة وعي الأفراد والمجتمع وتؤكد على أهمية الوقاية من السرطان والكشف المبكر وتوفير كل سبل العلاج للمرضى.

 

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