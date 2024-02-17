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أخبار مصر

النقل تكشف نسب تنفيذ مشروع محطة الحاويات بميناء الإسكندرية (صور)

محطة الحاويات بميناء
محطة الحاويات بميناء الإسكندرية،فيتو

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تقريرا مصورا لأعمال تنفيذ مشروع محطة الحاويات على رصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة بميناء الإسكندرية.

محطة الحاويات بميناء الإسكندرية،فيتو

مشروع محطة الحاويات  بميناء الدخيلة 

 تعد محطة الحاويات على رصيف 100 جزء من أعمال التطوير التي تشهدها موانئ الإسكندرية حيث يتم العمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع من أجل النهوض بموانئ الإسكندرية نظرا لأهميتها الكبيرة على البحر المتوسط في حركة التجارة العالمية.

محطة الحاويات بميناء الإسكندرية،فيتو

تفاصيل مشروع  محطة الحاويات بميناء الدخيلة

 يبلغ إجمالي أطوال رصيف محطة الحاويات بميناء الدخيلة 1800 متر ويصل عمقه 18 مترا على مساحة بلغت 660 ألف متر مربع، ويمكن لمحطة الحاويات استقبال 4 سفن بطول 240 مترا بعد الانتهاء من تنفيذ المحطة.

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محطة الحاويات بميناء الإسكندرية، فيتو

مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها بموانئ الإسكندرية 

- إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي (محور الدخيلة) بتكلفة 824 مليون جنيه.
- إنشاء جراج متعدد الطوابق بتكلفة 407 ملايين جنيه.
- بناء وتوريد عدد 6 قاطرات بتكلفة 381.3 مليون جنيه.
- إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي (محور 54) بتكلفة 905 ملايين جنيه.

خطة وزارة النقل لتحقيق الاستفادة من النقل البحري 

تستهدف وزارة النقل من خلال خطتها الشاملة في النهوض بالنقل البحري وتعظيم الاستفادة من الموانئ البحرية المختلفة إلى الوصول إلى 100 كيلو متر أرصفة بحلول العام 2030 في إطار دعم القيادة السياسية لمشروعات النقل بكافة أشكالها بهدف تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستية وتسهيل حركة نقل البضائع داخل وخارج البلاد من أجل توفير العملة الصعبة ودفع عجلة الاقتصاد المصري.

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محطة الحاويات بميناء الإسكندرية،فيتو

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