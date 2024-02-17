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أخبار مصر

قصر الزعفران يستضيف الاجتماع الثالث لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

استضافت جامعة عين شمس بقصر الزعفران الاجتماع الثالث  لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، الذي يضم جامعات: "القاهرة، عين شمس، حلوان، الأزهر وبنها".

الاجتماع الثالث لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى فى ضيافة جامعة عين شمس

واستقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  نواب رؤساء جامعات التحالف: الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وليد محمد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور السيد عبد الحميد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور سمير حافظ عميد كلية الهندسة الزراعية نائبا عن الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر، المهندس أحمد كمال نائبًا عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية وأعضاء المكتب الفني للتحالف من جميع الجامعات.

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وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إطلاق عدد من القوافل التنموية الشاملة التي تتضافر بها جهود جامعات التحالف لمختلف المناطق الأكثر احتياجًا وذلك على مدار خمسة أيام متتالية من المقرر أن تكون في بداية مارس القادم لتمثل باكورة فعاليات التعاون المشترك بين جامعات التحالف.

 القوافل التنموية الشاملة لجامعة عين شمس

كما ناقش الحضور العديد من مجالات التعاون بين جامعات التحالف وإتحاد الصناعات المصرية وتم طرح الأفكار والحلول الإبداعية التي تخدم قضايا الصناعة القومية والمشكلات الواقعية وتخصيص عدد من الأبحاث العلمية لدعم وتطوير الصناعات  وخاصة صناعات الألومنيوم والحديد والصلب وتقليل البصمة الكربونية من خلال تحقيق الاستثمار الأمثل لمراكز الاستدامة بالجامعات.

كما ناقش الحضور عقد بروتوكول تعاون بين جامعات التحالف وإتحاد الصناعات المصرية خلال مؤتمر جامعة عين شمس القادم، كما تبنى التحالف مبادرة تهدف لتنمية المجتمع ودعم القطاع الخاص والاقتصاد القومى.

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