ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 25

ترتيب الدوري الانجليزي، يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل إنطلاق مباريات الجولة الـ25 من البريميرليج.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 7 مواجهات قوية وتستكمل الجولة غدا الأحد بمواجهتي شيفيلد يونايتد ضد برايتون، ولوتون تاون ضد مانشستر يونايتد، وتختتم الجولة يوم الاثنين بمواجهة واحدة بين إيفرتون وكريستال بالاس.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي



ليفربول - برينتفورد - 2.30 عصرًا - beIN SPORTS 1

أرسنال - بيرنلي - 5 مساء - beIN SPORTS 1

نيوكاسل - بورنموث - 5 مساء - beIN SPORTS 2

فولهام - أستون فيلا - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 2

وست هام - نوتنجهام فورست - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 3

توتنهام - ولفرهامبتون - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 1

مانشستر سيتي - تشيلسي - 7.30 مساء - beIN SPORTS

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ترتيب الدوري الانجليزي قبل الجولة الـ 25

1- ليفربول 54 نقطة

2- مانشستر سيتي 52 نقطة

3- آرسنال 52 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 47 نقطة

5- أستون فيلا 46 نقطة

6- مانشستر يونايتد 41 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 36 نقطة

8- وست هام يونايتد 36 نقطة

9- برايتون 35 نقطة

10- تشيلسي 34 نقطة

11- وولفرهامبتون 32 نقطة

12- فولهام 29 نقطة

13- بورنموث 27 نقطة

14- برينتفورد 25 نقطة

15- كريستال بالاس 24 نقطة

16- نوتينغهام فورست 21 نقطة

17- لوتون تاون 20 نقطة

18- إيفرتون 19 نقطة

19- بيرنلي 13 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 13 نقطة

نتائج الجولة الـ24 لبطولة الدوري الإنجليزي



مانشستر سيتي 2-0 إيفرتون

وولفرهامبتون 0-2 برينتفورد

فولهام 3-1 بورنموث

توتنهام 2-1 برايتون

لوتون تاون 1-3 شيفيلد يونايتد

ليفربول 3-1 بيرنلي

نوتينغهام فورست 2-3 نيوكاسل يونايتد

وست هام 0-6 أرسنال

أستون فيلا 1-2 مانشستر يونايتد

كريستال بالاس 1-3 تشيلسي

ومن جهة أخرى، اختير ديوجو جوتا لاعب ليفربول كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر يناير الماضي.

وتفوق جوتا على كل من كيفن دي بروين، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، وريتشارليسون (توتنهام)، إيليا أديبايو (لوتون تاون)، كونور برادلي (ليفربول) وجابرييل دوس سانتوس (أرسنال).

وكان جوتا مؤثرًا رفقة ليفربول طوال شهر يناير، حيث سجل 3 أهداف أمام كل من، تشيلسي وبورنموث، إذ ساهم في فوز الريدز بـ3 مباريات بالبريميرليج خلال الشهر الماضي

مشجع إيفرتون يعترف بالحماقة فى حق صلاح



ووفق ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" لمتابعة القضية، أن المشجع اعترف بتوجيه إهانات عنصرية بحق محمد صلاح، وتم ضبطه من خلال الكاميرات، واعترف لاحقا بفعلته بعدما أنكر أكثر من مرة، وقال: فعلت ذلك لأنني أحمق.

وقررت المحكمة منعه من الاقتراب لأي مباراة يلعبها نادي إيفرتون أكثر من ميل واحد، وكذلك لا يقترب من محطة "ليفربول لايم ستريت" في أيام المباريات، ويجب عليه تسليم جواز سفره عندما تقام مباريات دولية خارج المملكة المتحدة.



ونقلت "بى بى سي" عن المدعية العامة أنجيلا كونلان قولها: تصرف المشجع تجاه محمد صلاح مشين للغاية، ولا شك في أنه يعتبر نفسه مشجعًا مخلصًا لـ إيفرتون، لكن أفعاله تجلب العار لناديه المفضل.

يشار إلى أن نادي وست هام البريطانى كان قد منع أحد مشجعيه في 2020 من دخول ملعبه بسبب إساءات عنصرية وجهها للنجم محمد صلاح في مباراة جمعت الفريق بمدينة ليفربول.