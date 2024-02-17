ليفربول ضد برينتفورد، يحل فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، ضيفا اليوم السبت علي نظيره فريق برينتفورد في ملعب "جريفين بارك" ضمن الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة



من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وبرينتفورد في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد



تذاع مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الانجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

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كانت مباراة الدور الأول بين ليفربول وبرينتفورد على ملعب "الأنفيلد" انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف دون رد.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي، مع العلم أن السيتي لديه مباراة مؤجلة.

بينما يحتل برينتفورد المركز الرابع عشر في جدول الدوري الإنجليزي، وذلك برصيد 25 نقطة.

وأعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن جاهزية النجم المصري محمد صلاح لمباراة برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: محمد صلاح عاد للتدريبات وبالتالي فهو جاهز، ترينت ألكنسدر أرنولد سوبوسلاي لم يعودوا بعد.

ومن جهة أخرى، اختير ديوجو جوتا لاعب ليفربول كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر يناير الماضي.

وتفوق جوتا على كل من كيفن دي بروين، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، وريتشارليسون (توتنهام)، إيليا أديبايو (لوتون تاون)، كونور برادلي (ليفربول) وجابرييل دوس سانتوس (أرسنال).

وكان جوتا مؤثرًا رفقة ليفربول طوال شهر يناير، حيث سجل 3 أهداف أمام كل من، تشيلسي وبورنموث، إذ ساهم في فوز الريدز بـ3 مباريات بالبريميرليج خلال الشهر الماضي

مشجع إيفرتون يعترف بالحماقة فى حق صلاح



ووفق ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" لمتابعة القضية، أن المشجع اعترف بتوجيه إهانات عنصرية بحق محمد صلاح، وتم ضبطه من خلال الكاميرات، واعترف لاحقا بفعلته بعدما أنكر أكثر من مرة، وقال: فعلت ذلك لأنني أحمق.

وقررت المحكمة منعه من الاقتراب لأي مباراة يلعبها نادي إيفرتون أكثر من ميل واحد، وكذلك لا يقترب من محطة "ليفربول لايم ستريت" في أيام المباريات، ويجب عليه تسليم جواز سفره عندما تقام مباريات دولية خارج المملكة المتحدة.



ونقلت "بى بى سي" عن المدعية العامة أنجيلا كونلان قولها: تصرف المشجع تجاه محمد صلاح مشين للغاية، ولا شك في أنه يعتبر نفسه مشجعًا مخلصًا لـ إيفرتون، لكن أفعاله تجلب العار لناديه المفضل.

يشار إلى أن نادي وست هام البريطانى كان قد منع أحد مشجعيه في 2020 من دخول ملعبه بسبب إساءات عنصرية وجهها للنجم محمد صلاح في مباراة جمعت الفريق بمدينة ليفربول.